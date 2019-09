Raport ujawnia nielegalne praktyki pracodawców w UK: Aż 1 na 20 pracowników nie dostaje płatnego urlopu, a 1 na 10 nie ma payslipów

Fot. Getty

Think tank Resolution Foundation przygotował alarmujący raport, dotyczący brytyjskiego rynku pracy. Przeprowadzone badanie ujawniło niepokojącą skalę bezprawnych praktyk stosowanych przez pracodawców na Wyspach. Około jeden na 20 pracowników w Wielkiej Brytanii nie otrzymuje należnego płatnego urlopu, a co dziesiąty nie dostaje payslipów.

Jak podaje BBC, think tank Resolution Foundation przygotował raport, ujawniający bezprawne praktyki wielu brytyjskich pracodawców. Aż 1 na 20 pracowników nie otrzymuje należnego mu płatnego urlopu, a około 10 proc. nie dostaje payslipów, czyli dokumentów wystawianych przy każdej wypłacie, poświadczających wysokość wynagrodzenia brutto i netto, a także wysokość opłaconych składek ubezpieczeniowych i podatku. Każdy pracodawca w UK ma prawny obowiązek wystawiać pracownikom payslipy.

Zobacz koniecznie: "Pracowałem w brytyjskich fabrykach" - ZOBACZ nowy przebój YouTube`a!

Autorzy raportu alarmują, że pomimo ustawowego prawa do 28 dni płatnego urlopu w roku, istotna część pracowników, którzy ukończyli już 65 rok życia wcale nie otrzymuje od pracodawców przysługującego im płatnego urlopu. Z kolei osobom do 25 roku życia pracodawcy bardzo często zaniżają wynagrodzenia. Oprócz najstarszej i najmłodszej grupy wiekowej, najbardziej narażone na nielegalne praktyki pracodawców są również osoby zatrudnione w hotelach i restauracjach.

Badanie ujawniło także, że swoich praw powinni szczególnie pilnować pracownicy małych firm, zatrudniających do 25 osób, ponieważ bardzo często nie otrzymują oni w ogóle payslipów oraz płatnych urlopów. W podobnie złej sytuacji znajdują się osoby zatrudnione na kontraktach zero-hours i na umowach na czas określony.

Nie przegap: PiS wierzy, że płacą minimalną w wysokości 4 tys. zł brutto (w 2024 roku) skłoni Polaków do powrotu do kraju

Jak podaje BBC, raport został opublikowany z okazji rozpoczęcia trzyletniego badania prowadzonego przez think tank Resolution Foundation, dotyczącego egzekwowania zasad i przepisów prawnych na brytyjskim rynku pracy.

Lindsay Judge, starszy analityk ds. ekonomii w Resolution Foundation, powiedziała na łamach BBC: - „Wielka Brytania ma wiele zasad rządzących rynkiem pracy, od maksymalnej liczby godzin do minimalnej płacy, ale zasady te mogą stać się rzeczywistością tylko wtedy, gdy są odpowiednio egzekwowane. Naruszenia na rynku pracy są nadal zbyt powszechne, a miliony pracowników tracą podstawowe uprawnienia do otrzymywania payslipów, do płatnego urlopu czy do płacy minimalnej”.