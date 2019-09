"Pracowałem w brytyjskich fabrykach" - ZOBACZ nowy przebój YouTube`a!

W sieci krąży filmik z podpisem "Brexitująca UK" (ang. "The UK Brexiting"), który w zabawny i niezwykle trafny sposób ukazuje Wielką Brytanię nie mogącą poradzić sobie z Brexitem, który był przecież jej...

Szokujące wideo, które zaraz zobaczycie sprawi, że zwątpicie w ludzkość. Kamery CCTV uchwyciły jak mężczyzna zrzuca kobietę na tory. Celowo i to w taki sposób, aby jak najbardziej zabolało.

YouTube był wielokrotnie krytykowany za zbyt luźne podejście do publikowanych na kanale treści, zwłaszcza tych mających znamiona mowy nienawiści. Teraz jednak YouTube zapowiada usuwanie tysięcy kont potencjalnie...

Rzeczy, których lepiej nie mówić imigrantom z Europy Wschodniej [wideo]

Piłeś wódkę na śniadanie? Czy znasz jakichś gangsterów? Kradniesz nam pracę! Co to za część Rosji ta Bułgarii? To tylko kilka zdań, których będąc imigrantem z Europy Wschodniej w UK nie chciałbyś usłyszeć!