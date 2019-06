RANKING: Znamy najlepszą linię lotniczą na świecie - Ryanaira próżno szukać w czołówce zestawienia

Skytrax tytuł World's Best Airlines za rok 2019 przyznało Qatar Airways. Katarskie linie lotnicze wyprzedziły Singapore Airlines i ANA All Nippon Airways. Które miejsce zajął irlandzki Ryanair?

Zeszłoroczny zwycięzca, czyli Singapore Airlines został zdetronizowany przez katarskie narodowe linie lotnicze, z siedzibą w Dosze. Dla linii założonych w 22 listopada 1993 roku to już piąte tego typu wyróżnienie - wcześnie Qatar Airways triumfowało w 2011, 2012, 2015 i 2017. Katarskie samoloty latają na wszystkie kontynenty, do 151 miejsc na świecie i oferują wysokość standard swoich usług. 5 lutego 2017 uruchomiono najdłuższe połączenie lotnicze na świecie, czyli loty na trasie Doha – Auckland. Odległość ponad 14,5 tys. km jest pokonywana w 16 godz. 10 min do Nowej Zelandii oraz 17 godz. 45 min w podróż powrotną do Kataru.

CZYTAJ TEŻ: „Bóg dał mi f****, żeby go używać”. Irlandczyk wywołał skandal uprawiając seks ze swoją partnerką na pokładzie samolotu

Qatar Airways zdobyło również nagrodę za najlepszą klasę biznesową na świecie (World’s Best Business Class), najlepsze miejsce w klasie biznes na świecie oraz najlepszą linię lotniczą na Bliskim Wschodzie - pokonując środkowo-wschodnich konkurentów Emirates i Etihad o tytuł.

Pełne zestawienie prezentuje się następująco:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. ANA All Nippon Airways

4. Cathay Pacific

5. Emirates

6. EVA Air

7. Hainan Airlines

8. Qantas Airways

9. Lufthansa

10. Thai Airways

GORĄCY TEMAT: SZOK: Stewardessy masowo sprzedają na eBay'u... zużyte pończochy i buty

Jak widać w TOP 10 znalazła się tylko jedna linia z Europy - Lufthansa. Z kolei easyJet został uznany za drugą najlepszą opcję wśród linii niskokosztowych (pierwsza była Air Asia, trzeci Norwegian). A Ryanair? Zajął ogółem 59. miejsce...