„Bóg dał mi f****, żeby go używać”. Irlandczyk wywołał skandal uprawiając seks ze swoją partnerką na pokładzie samolotu

Media donoszą o coraz większej liczbie par, które nie są w stanie powstrzymać się przed seksualnymi igraszkami nawet w trakcie lotu. Tym razem skandal na pokładzie wywołał Irlandczyk, który lecąc na wakacje z Dublina do Izmiru prawdopodobnie doprowadził do zbliżenia ze swoją partnerką.

„Bóg dał mi f****, żeby go używać” - właśnie takich agresywnych słów miał użyć młody Irlandczyk, który, nie przejmując się obecnością innych pasażerów, miał doprowadzić do seksualnego zbliżenia ze swoją partnerką. Świadkowie incydentu zeznali, że para chciała początkowo wejść razem do toalety, ale gdy załoga jej na to nie pozwoliła, to zaczęła ona seksualne igraszki na swoich siedzeniach. Kobieta miała usiąść okrakiem na mężczyźnie i „bezczelnie” patrzyć w oczy pasażerom siedzącym naprzeciwko niej.

Na tym jednak się nie skończyło, ponieważ z relacji pasażerów wynika, że mężczyzna oddał także mocz poza toaletę – być może mszcząc się na załodze za to, że wcześniej nie pozwoliła mu wspólnie wejść do toalety z partnerką. Z kolei po wylądowaniu w Izmirze Irlandczyk miał uderzyć kobietę w głowę.

Na „rozrywkowych” pasażerów czekała już na lotnisku w Turcji policja. I choć zostali oni później wypuszczeni (świadkowie incydentu widzieli ich na riwierze), to przewoźnik zaznaczył, że nie zostaną oni wpuszczeni do samolotu na lot powrotny do Dublina. - Nigdy w życiu nie byłem świadkiem czegoś takiego. Kobieta z dzieckiem poprosiła go, żeby przestał, a on odpowiedział, że „Bóg dał mu f***, żeby go użył” - skomentował jeden z oburzonych pasażerów. .

