Radykalnych podwyżek cen w brytyjskich sklepach z powodu Brexitu NIE BĘDZIE

Według szefa Tesco wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych nie wpłynie w sposób znaczący na ceny w sklepach. Jeśli ceny żywności pójdą w górę, to o bardzo niewielką kwotę.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC John Allen zapewnia wszystkich zatroskanych konsumentów na Wyspach, że Brexit nie będzie miał dużego wpływu na ceny produktów w sklepach. Jego zdaniem umowa, którą udało się wynegocjować jest o wiele lepsza, niż potencjalna alternatywna, czyli brak jakiegokolwiek porozumienia. Według raportów z zeszłego miesiąca jeśli do tego by doszło ceny poszłyby w górę od 3% do 5%.

John Allen podkreślał, że sam fakt podpisania umowy pomiędzy UK, a UE jest wyraźnym i dobrym sygnałem dla biznesu i przedsiębiorców. Wszelkie obawy związane z niepewnością w trakcie procesu negocjacji zniknęły, a jak wiadomo pieniądz lubi spokój i klarowne sytuacje.

"Będzie trochę więcej administracji związanej z importem i eksportem towarów, ale myślę, że w kategoriach bezwzględnych nie będzie to odczuwalne w cenach, które w sklepach zobaczą konsumenci" - cytujemy za BBC wypowiedź szefa Tesco.

Wszystko dzięku osiągnięciu porozumienia między UE a UK

Warto dodać, że gdyby umowa nie została zawarta to zdaniem prezesa Tesco Brytyjczycy musieliby przyzwyczaić się do nowego menu, albo zapłacić więcej. Znacznie więcej, bo ceny importowanej żywności, takiej jak ser brie, mogłyby wzrosnąć nawet o 40%.

Umowa powinna również ułatwić firmom radzenie z handlem między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnych w przeszkód w zaopatrywaniem sklepów w Iraldnii Pólnocnej. "Wszystkie szczegóły nie są jasne, ale byliśmy dobrze przygotowani w przypadku NO DEAL, aby móc kontynuować zaopatrywanie naszych supermarketów w Północnej Ilrandii” - powiedział. "Myślę, że teraz będzie jeszcze łatwiej".

