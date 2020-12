Aresztowanie w Eurotunelu. Mężczyzna próbował przejść PIESZO pod kanałem La Manche

Fot. Getty

W Eurotunelu aresztowano osobę, która próbowała na własną rękę przedostać się przez granicę między UK a Francją - omijając restrykcje związane z nowym szczepem koronawirusa i obowiązkowymi testami.

W Eurotunelu doszło do niecodziennego zdarzenia. Służby aresztowały osobę, która usiłowała nielegalnie przedostać się przez francusko-brytyjską granicę tunelem pod kanałem La Manche. Nie jest jasne, jak daleko udało się dotrzeć nielegalnemu podróżnemu, zanim został zatrzymany.

Eurotunel potwierdza, że aresztowanie pod kanałem La Manche

Rzecznik Eurotunelu, cytowany przez The Independent, powiedział, że wobec zatrzymanej osoby podjęto kroki w „postępowaniu karnym”: „Eurotunel może potwierdzić, że w tunelu pod kanałem La Manche wykryto osobę. (…) Ponieważ obecnie toczy się postępowanie karne, nie możemy w tej chwili bardziej tego skomentować”.

Osobę, która próbowała na własną rękę nielegalnie przekroczyć Eurotunel, aresztowały służby francuskie. Wstępne doniesienia sugerują, że zatrzymana osoba była płci męskiej. Według Daily Mirror, cytującego francuskie źródła, osoba aresztowana to 31-letni zbiegły brytyjski więzień, który próbował przejść pieszo tunelem z UK do Francji. Mężczyzna miał wejść do Eurotunelu w Folkestone w hrabstwie Kent.

Zgodnie z informacjami brytyjskiego dziennika, po wykryciu nielegalnego podróżnego, zaalarmowano policję po obu stronach Eurotunelu. Mężczyznę aresztowano w poniedziałek 21 grudnia i pojawił się we francuskim sądzie w środę 23 grudnia, gdzie zdecydowano do zatrzymania go aż do następnej rozprawy w lutym.

Czy przez Eurotunel można przejść pieszo?

Podjęta przez mężczyznę próba przejścia przez Eurotunel pieszo wydaje się tym bardziej zadziwiająca, że tunel został zaprojektowany pod kątem ruchu kolejowego. Pod kanałem La Manche przemieszczają się pociągi pasażerskie Eurostar i pociągi przewożące pojazdy Eurotunnel Shuttle. Pociągi poruszają się w tunelu z prędkością nawet 100 mil na godzinę.

Przypomnijmy, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia Francja (podobnie jak inne kraje europejskie) zamknęła swoja granice dla podróżnych z UK. Warunkiem przedostania się przez francuską granicę wciąż jest okazanie dokumentu poświadczającego negatywny wynik testu na koronawirusa.