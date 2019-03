Irlandia: Znaleziono KOLEJNY list z ładunkiem wybuchowym - został wysłany przez "nową" IRA

Znaleziono kolejną "podejrzaną paczkę" z materiałem wybuchowym wysłaną przez terrorystów z nowego wcielenia Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA). Bombę odkryto w irlandzkim Limerick.

W sortowni w irlandzkim Limerick pracownicy poczty trafili na podejrzaną przesyłkę. Stało się to w dniu wczorajszym, około godziny 18. Bardzo szybko na miejscu pojawiła się policja wraz z oddziałem saperów. Ewnetualnej tragedii udało się uniknąć, ładunek został unieszkodliwiony, nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Wiele wskazuje na to, że paczka z materiałem wybuchowym została nadane przez tych samych sprawców, którzy przesłali podobne "listy" do Londynu i Glasgow w ostatnim czasie.

Policja powiązała incydenty bombowe z Londynu i Glasgow

Jak komentuje w oficjalnym oświadczeniu Dean Haydon z brytyjskiej jednostki Counter Terrorism Policing wygląda na to, że listu znaleziony w piątek w Limerick trafił do sortowni po tym, jak nie dotarł do docelowego odbiorcy w stolicy Zjednoczonego Królestwa. - Będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi odpowiednikami w An Garda Síochána i Police Scotland, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne za wysyłanie tych listów. Śledztwo trwa - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że odpowiedzialność za nadanie "wybuchowych" listów została wzięta przez grupę, która identyfikuje się jako "nowa" IRA. Dali oni do zrozumienia, że w sumie wysłano pięć takich przesyłek. Nie licząc tej, która została znaleziona w Limerick pozostałe trafiły na lotniska Heathrow i London City Airport, a także na stacji Waterloo i Glasgow University. Wszystkie udało się przechwycić i unieszkodliwić.

- To iści podły akt. Wysyłanie takich ładunków jest całkowicie niedopuszczalne - komentował irlandzki minister sprawiedliwości Charlie Flanagan. - Mam nadzieję, że odpowiedzialni ludzie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. W radiu RTE potwierdził, że wydarzenia z Limerick mogą być powiązane z poprzednimi incydentami.

W tej sprawie oficerowie Scotland Yardu ściśle współpracują z władzami w Irlandii i tamtejszymi służbami.