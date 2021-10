Rachunki za prąd wzrosną nawet o 30% w 2022, przewidują analitycy

Fot: freeimageslive.co.uk

Jak wynika z analiz rynku energetycznego w perspektywie najbliższego roku nie można spodziewać się tego, że sytuacja nieco się unormuje. Rachunki pojdą w górę i będzie drożej.

Niestety, nie mamy dobrych wiadomości w kwestii sytuacji na rynku energetycznym w Wielkiej Brytanii. Ceny prądu i gazu idą w górę, a w najbliższym czasie w tej kwestii nie należy spodziewać się znaczących zmian. Czy w związku z tym można spodziewać się podwyżek rachunków za energię? Niestety, ale tak. Agencja badawcza Cornwall Insight w swoich analizach przewiduje dalsze wahania cen gazu, a perspektywa bankructw kolejnych firm zajmujących się dostawami energii do gospodarstw domowych, może sprawić, że obowiązujący w Wielkiej Brytanii energetyczny "price cap" może zostać podniesiony do pułapu sięgającego około 1600 funtów już latem 2022 roku. Oznacza to większe nawet o 30% opłaty za prąd w sezonie zimowym 2022-23.

O ile mogą wzrosnąć nasze rachunki?

Przypomnijmy, limit 1277 funtów w przypadku taryf standardowych został ustalony na sezon zimowy 2021-22. Oznaczało to wzrost wysokości rachunków na poziomie 12%. Dodajmy również, że "price cap" obejmuje 15 milionów gospodarstw domowych w Anglii, Walii i Szkocji.

Według Craiga Lowrey`a, starszego konsultanta w Cornwall Insight, skutki obecnej, dramatycznej sytuacji w sektorze energetycznym będą z pewnością odczuwane w perspektywie kolejnej zimy, a "rynek w Wielkiej Brytanii pozostaje na krawędzi, w obliczu kolejnych konsolidacji i zmiennych czynników".

Co wynika z analiz rynku energetycznego w UK?

Zaznaczmy również, że limity energetyczne są określane przez Ofgem. Regulator rynku energetycznego dokonuje przeglądu sektora raz na sześć miesięcy i zmienia "price cap" na podstawie między innymi kosztów ponoszonych przez dostawców prądu.

Przypomnijmy, całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że ponad 230 000 klientów, którzy do tej pory byli obsługiwani przez trzy upadające firmy zajmujące się dostawą energii, zostanie przejętych przez E.ON Next. Będą to klienci do tej pory obsługiwani przez firmy Igloo Energy, Symbio Energy i Enstroga. Więcej na ten teamt pisaliśmy w artykule: "E.ON przejmie klientów upadłych dostawców energii elektrycznej".