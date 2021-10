E.ON przejmie klientów upadłych dostawców energii elektrycznej

Fot: Pixabay

Ponad 230 000 klientów, którzy do tej pory byli obsługiwani przez trzy upadające firmy zajmujące się dostawą energii, zostanie przejętych przez E.ON zgodnie z planami uzgodnionymi przez Ofgem.

Brytyjski organ zajmujący się regulacją sektora energetycznego Ofgem wyznaczył E.ON - a konkretnie E.ON Next, nową markę niemieckiej grupy energetycznej - do przejęcie klientów, którzy do tej pory byli obsługiwani przez firmy Igloo Energy, Symbio Energy i Enstroga. Jak czytamy na łamach "The Guardian" w ubiegłą środę ogłoszono, że te trzy firmy zbankrutowały. Liczba dostawców energii elektrycznej w UK, które w ostatnim czasie upadły, wzrosła tym samym do 12 firm.

Z tej trójki największym przedsiębiorstwem było Iglooo, które miało 179 tysięcy klientów na terenie Wielkiej Brytanii. W sumie E.ON Next ma przejęć aż 230 tysięcy klientów.

Ustalono kto przejmie klientów od upadły dostawców energii

Jak zapewnia Ofgem, klienci zostaną przeniesieni do E.ON Next w wyniku specjalnej procedury, zaprojektowanej w taki sposób, aby mogli oni "uzyskać najlepszą możliwą ofertę". Jednocześnie nie ma żadnych obaw co do tego, że pojawią się jakieś przerwy w dostawie prądu. E.ON Next będzie kontaktował się ze swoimi nowymi klientami w nadchodzących dniach, aby przekazać dalsze informacje w tej kwestii.

Rzecz jasna każdy będzie mógł wybrać swojego nowego dostawcę energii, ale Ofgem radzi, aby poczekać z decyzją w tej kwestii, aż proces "przejmowania" klientów po upadłych firmach zostanie zakończony.

Ofgem nakazał firmie E.ON przejęcie 230 tysięcy klientów

Warto również dodać, że na rynku energetyczny w UK dużo się dzieje. Duże firmy przejmują klientów upadłych dostawców, a w kontekście dalszych konsolidacji pojawiły się spekulacje, że Ovo Energy może rozważać złożenie oferty przejęcia Bulb Energy.

Przypomnijmy również, że limit cen za gaz i elektryczność określony przez Ofgem wzrośnie do najwyższego poziomu od czasu wprowadzenia go w roku 2019. Dla 11 milionów gospodarstw domowych rachunki za energię wzrosną ze średnio 1138 funtów rocznie do 1277 funtów od października. W przypadku kolejnych 4 mln gospodarstw domowych korzystających z liczników przedpłatowych średni rachunek za energię wzrośnie ze 1156 funtów do 1309 funtów, co stanowi niemałą różnicę 153 funtów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "To będzie ciężka zima. Dostawcy energii zapowiedzieli największą podwyżkę cen od dekady".