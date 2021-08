Puste półki w supermarketach w UK będą częstym widokiem. Sklepom grozi zamknięcie przez brak pracowników z UE

Wszystko wskazuje na to, że brytyjscy konsumenci muszą przyzwyczaić się do widoku pustych półek, przynajmniej w najbliższym czasie. Niestety wiele supermarketów na Wyspach znajduje się w poważnym kryzysie przez brak rąk do pracy związany nie tyle z pandemią, co z Brexitem.

Wiele supermarketów w UK nie może działać prawidłowo i niebawem - jeśli rząd nic z tym nie zrobi - będą zmuszone do zamknięcia, a powodem takiego stanu rzeczy jest brak pracowników z UE i wynikający z niego brak towarów na półkach.

Puste półki w UK będą częstym widokiem

Brytyjskie supermarkety poinformowały o poważnych problemach w związku z trudnościami w dostawach produktów spożywczych na półki sklepowe. Handlowcy przewidują pogłębianie się kryzysu, który może osiągnąć apogeum przed Świętami Bożego Narodzenia, jeśli rząd nie wprowadzi alarmowego programu wizowego dla kierowców z UE.

Ostrzeżenie pojawiło się, gdy rząd zaprzeczył doniesieniom w związku z postawieniem w stan gotowości do 2000 żołnierzy w celu dostarczenia żywności do sklepów w razie pogłębienia kryzysu.

Brytyjskie Konsorcjum Detaliczne (British Retail Consortium – BRC) próbuje złagodzić alarmującą sytuację i zapewnia kupujących, że zakłócenia są „niewielkie”, a luki na półkach będą tymczasowe. Jednak same supermarkety mają w związku z obecną sytuacją większe obawy i apelują do rządu o pomoc.

Niedobory pracowników

Po tym, jak miliony mieszkańców Wysp zdecydowało się na pozostanie w kraju przez restrykcje związane z podróżami zagranicznymi, supermarkety mają problemy z realizacją zamówień większych niż zwykle w okresie wakacyjnym. Najczęściej na półkach brakuje wody gazowanej i makaronów.

- Samoizolacja pracowników nie jest takim problemem. Mamy w sklepach ludzi, którzy wykładają produkty na półki sklepowe, ale w magazynach mamy problem z dostawami – powiedziała osoba z branży handlowej cytowana przez „The Independent”.

Kierownictwo supermarketów narzeka, że „rząd twierdzi, iż słucha, ale tak naprawdę nie słyszy tego, co mówimy”. Według nich działania rządu powinny iść w kierunku usprawnień po-brexitowych ze szczególnym uwzględnieniem dostawców z UE.