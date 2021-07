Wracają puste półki w supermarketach na Wyspach. Pogłębia się problem z pracownikami i dostawcami

Supermarkety w Wielkiej Brytanii mają problem z zapełnieniem półek produktami (zwłaszcza warzywami i owocami), czego powodem jest wzrost liczby pracowników, którzy musieli się poddać samoizolacji, a także problem z dostawcami.

Zdjęcia pustych półek sklepowych w UK, które zalewają internet, wyglądają niepokojąco. Brakuje m.in. warzyw i owoców, a także mrożonek, ale nie tylko. Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego (British Retail Consortium) zaapelowało do rządu, aby zmienił obowiązujące obecnie zasady dotyczące samoizolacji pracowników sklepowych.

Powodem pustych półek w supermarketach na Wyspach są niedobory pracowników, gdyż wielu zostało objętych nakazem samoizolacji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest z kolei brak kierowców ciężarówek, którzy dostarczają towary spożywcze do sklepów.

Zdjęcia pustych półek w supermarketach są podobne do tych, które pojawiły się na początku pandemii, gdy konsumenci w panice robili zakupy, a szczególnie papier toaletowy i wszelkie produkty spożywcze z długim terminem ważności.

Empty shelves in the fruit section at the Co-Op on Union Street, Aberdeen - 21/07/21, 15.50 pic.twitter.com/WKpe2zFkrd