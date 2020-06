£2500 dla każdego w zamian za zniesienie kwoty wolnej od podatku? Eksperci w UK prezentują nowe rozwiązania

Fot. Getty

Epidemia koronawirusa zachęciła niektórych polityków i ekspertów nie tyle do przedstawienia krótkofalowych zaleceń dotyczących przywrócenia gospodarce żywotności po kilku miesiącach lockdownu, ale też do sformułowania nowych pomysłów dotyczących bezpieczeństwa pracy i dystrybucji środków finansowych w społeczeństwie. W raporcie przygotowanym przez jeden z brytyjskich think-tanków znalazł się zapis, by zrezygnować z kwoty wolnej od podatku i wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy w wysokości £2500 dla każdego mieszkańca UK rocznie.

Eksperci think-tanku Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce przygotowali szereg zaleceń dla rządu w kwestii zmiany prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Wśród najciekawszych rekomendacji znalazł się zapis o zniesieniu kwoty wolnej od podatku na rzecz wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego (ang. universal basic incom, UBI) w wysokości £2500 dla każdego mieszkańca UK rocznie. W przypadku osób najbardziej potrzebujących, które korzystają dodatkowo z benefitów, wysokość UBI mogłaby wzrosnąć nawet do £5000 rocznie.

Ale wprowadzenie dochodu podstawowego w wysokości £2500 to nie jedyne zalecenie, jakie znalazło się w dokumencie „A Blueprint for Good Work” przygotowanym przez RSA Future Work Centre. Eksperci think-tanku zarekomendowali także zastąpienie brytyjskich urzędów pracy JobCentres urzędami w stylu szwedzkim (ang. Swedish-style job security councils), które miałyby pomagać pracownikom sektorów zagrożonych automatyzacją i robotyzacją. Poza tym zmianie miałby ulec system przyznawania świadczeń dla pracowników zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (tzw. gig workers) – chodzi tu o objęcie ich chociażby obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, przysługującym pracownikom na etacie - 28-dniowym urlopem, a także programem emerytalnym.

- Rozwiązanie problemu niepewności gospodarczej jest niezbędne dla zapewnienia ożywienia gospodarczego w Wielkiej Brytanii. To oznacza danie ludziom teraz gotówki do ręki, poprzez zamianę kwoty wolnej od podatku na wypłatę dochodu podstawowego, a także celowaną pomoc dla ludzi pracujących w najbardziej zagrożonych sektorach, przyznanie ludziom głosu w sprawie automatyzacji, wzmacnianie związków zawodowych i przygotowanie nowego zabezpieczenia socjalnego dla pracowników zatrudnionych na umowach krótkoterminowych – zaznaczył Alan Lockey z Future Work Centre. I dodał: - Rozmowa o tym, jak zbudować lepszą przyszłość po pandemii, musi się rozpocząć już teraz , bo wiemy, że program furlough zakończy się w październiku. Kryzys może doprowadzić do pozytywnej zmiany, ale musimy podejmować odważne decyzje.