Przyjaciel Borisa Johnsona uspokaja: „On jest znacznie silniejszy, niż na to wygląda. Pokona koronawirusa”

Długoletni przyjaciel Borisa Johnsona uspokaja, że premier pokona koronawirusa, ponieważ cieszy się dobrym zdrowiem. Boris Johnson ma regularnie biegać, nie palić papierosów i pić alkohol tylko okazjonalnie.

Wczorajsza informacja o tym, że Boris Johnson został przeniesiony na oddział intensywnej terapii, zszokowała wielu mieszkańców UK. W sprawie stanu zdrowia premiera pojawiają się też sprzeczne informacje – z jednej strony media donoszą, że kondycja Borisa Johnsona nie poprawiła się przez noc, a z drugiej strony minister Michael Gove zaprzecza, jakoby premier został podłączony do respiratora. Niezależnie jednak od tego, które informacje są bardziej sprawdzone i prawdziwe, fakt, że Boris Johnson trafił z powodu COVID-19 na oddział intensywnej terapii, jest niezaprzeczalny.

Aby jednak dodać otuchy zmartwionym o stan zdrowia premiera mieszkańcom UK, głos w sprawie zabrał Will Walden - wieloletni przyjaciel Borisa Johnsona i dyrektor ds. komunikacji w czasie, gdy Johnson sprawował funkcję burmistrza Londynu. Walden nie ma wątpliwości, że premier jest na dobrej drodze do pokonania SARS-CoV-2, ponieważ ma silny organizm. I to pomimo tego, że jego wygląd może na to nie wskazywać. - Premier jest znacznie zdrowszy niż na to wygląda. Na korcie tenisowym każdemu zrobi lanie, regularnie biega, nie pali, a pije tylko okazjonalnie. Więc myślę, że jeśli jest ktoś, kto ma dobrą kondycję fizyczną i psychiczną do walki z chorobą, to jest nim na pewno premier – zaznaczył Walden na antenie BBC Radio 4.

Wątpliwości co do dobrej kondycji fizycznej Borisa Johnsona nie ma też były lider Partii Konserwatywnej Sir Iain Duncan Smith. Polityk powiedział na antenie BBC Breakfast: - „Boris, którego znam, to wojownik. Nigdy się nie poddaje. Całe jego życie na tym polegało, więc jestem w nim z tym, tak jak i wielu moich przyjaciół i kolegów.

