"Odniesiemy sukces" - królowa Elżbieta dodaje otuchy Brytyjczykom w historycznym orędziu podczas pandemii

Wczoraj wieczorem Elżbieta II zwróciła się z telewizyjnym orędziem do narodu brytyjskiego - królowa zabrała głos w sprawie pandemii koronawirusa panującej na Wyspach. Fakt, że zabrała głos jest sam w sobie wyjątkowy.

Elżbieta II bardzo rzadko zabiera głos w sprawach bieżących. Zwykle królowa przemawia do swoich poddanych z okazji świąt Bożego Narodzenia, a w przeciągu 68 lat jej panowania, z podobnymi wystąpieniami mieliśmy do czynienia jedynie w trzech przypadkach. W 1991 roku zabrała głos po rozpoczęciu pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Później, w 1997 roku zdecydowała się przemówić przed pogrzebem księżnej Diany, a w 2002 - po śmierci królowej matki. Dodajmy, że w 2012 wygłosiła krótkie orędzie z okazji 60. rocznicy objęcia brytyjskiego tronu.

Wczorajsze wystąpienie jest więc wydarzeniem wyjątkowym, jeśli nie historycznym. Trudno się jednak dziwić 93-letniej królowej, że zdecydowała się zabrać głos w związku z prawdopodobnie największym kryzysem trawiącym Zjednoczone Królewstwo od 2008 roku i krachu na rynku finansowym.

Settled status a koronawirus: Rząd ogłosił, że rozpatrywanie wniosków zostanie odłożone w czasie z powodu epidemii

"Zwracam się do was w tym czasie, który, jak wiem, jest coraz trudniejszy. To czas zakłóceń w życiu naszego kraju, zakłóceń, które przyniosły smutek niektórym, trudności finansowe wielu i ogromne zmiany w codziennym życiu nam wszystkim" - mówił Elżbieta II. "Mam nadzieję, że w latach, które nadejdą, wszyscy będą mogli być dumni z tego, jak zareagowali na to wyzwanie. A ci, którzy przyjdą po nas, powiedzą, że Brytyjczycy tego pokolenia byli tak samo silni jak, przedstawiciele innych pokoleń. Że samodyscyplina, spokojna, pogodna determinacja i współodpowiedzialność za innych wciąż charakteryzują ten kraj" - kontynuowała.

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020

Brytyjska monarchini swoimi słowami chciała wyraźnie wlać nowego duch w Brytyjczyków, dodać im otuchy, wspomóc ich w tym ciężkim okresie. Dziękowała wszystkim, którzy są zatrudnieni w NHS i znajdują się na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Doceniła również pracę wszystkich "key workers". Wszystkim innym Brytyjczykom życzyła wytrwałości w tym trudnym okresie, zwracała uwagę, jak ważne jest przestrzeganie wytycznych rządu

Zobacz też: Policja w UK boi się o relacje ze społeczeństwem w trakcie lockdownu. Ma karać grzywną lub aresztować obywateli tylko w ostateczności

Warto dodać, że przemówienie zostało nagrane w zamku Windsor, gdzie Elżbieta II schroniła się przed pandemią wraz ze swoim mężem, księciem Filipem. Jak donoszą brytyjskie media podczas realizacji nagrania zachowano rygorystycznie wszystkie środki ostrożności. Kamerzysta zachowywał nie tylko odpowiednią odległość, ale również zabezpieczony był specjalnym strojem ochronnym.

"Uda nam się! Ten sukces będzie udziałem każdego z nas. Powinniśmy pocieszać się, że choć musimy jeszcze przetrzymać, to powrócą lepsze dni. Znów będziemy z naszymi przyjaciółmi, znów będziemy z naszymi rodzinami, znów się spotkamy" - mówiła Elżbieta II i jako redakcja "Polish Express" przyłączamy się do jej słów.

Dodajmy, że według oficjalnych danych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w UK sięga już 4934. W ciągu ostatnie doby zwiększyła się o 621 osób.