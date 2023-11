Styl życia Przepowiednie Baby Vangi – co nas czeka w 2024 roku?

Chyba żadne inne przepowiednie nie sprawdzają się tak często, jak przepowiednie Baby Vangi. Niewidoma mistyczka z Bułgarii trafnie przewidziała tragedię w Czarnobylu, rozpad ZSRR, czy też wybór czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A co według niej ma się wydarzyć w 2024 roku? Powodów do optymizmu nie ma, ale warto być świadomym tego, co może nas czekać.

Przepowiednie Baby Vangi na 2024 r.

Poniżej prezentujemy kilka najbardziej zaskakujących przepowiedni Baby Vangi na nadchodzący rok:

1. Zabójstwo Władimira Putina

Według Baby Vangi, w 2024 roku prezydent Rosji Władimir Putin zostanie zamordowany przez jednego ze swoich krajanów. Nie jest to nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę narastający sprzeciw wobec prowadzonej przez niego polityki, zwłaszcza działań wojennych w Ukrainie. W mediach od dłuższego czasu pojawiają się spekulacje na temat złego stanu zdrowia prezydenta Rosji, ale Kreml nieustannie im zaprzecza. Zwłaszcza temu, że Putin choruje na raka oraz że jego stan zdrowia się pogarsza.

2. W Europie nasilą się ataki terrorystyczne

Według Baby Vangi jedno z dużych państw przeprowadzi w przyszłym roku testy lub ataki z użyciem broni biologicznej. Do poważnego ataku terrorystycznego ma także dojść na terenie Europy.

3. Nasilą się ataki hakerskie

Na całym świecie dojdzie do nasilenia się ataków hakerskich. Hakerzy obiorą sobie z cel kluczową infrastrukturę, w tym zwłaszcza sieci energetyczne i stacje uzdatniania wody. Ataki te mogą doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

4. Będzie więcej groźnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych

Z uwagi na ocieplanie się klimatu, na świecie będą mnożyć się groźne zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe. W 2024 r. może dojść do nagłej zmiany orbity Ziemi, co może spowodować poważne zakłócenia klimatyczne i gwałtowny wzrost poziomu promieniowania.

5. Nadejdzie ogromny kryzys gospodarczy

Choć wydaje nam się, że najgorsze mamy już za sobą – z wysoką inflacją i spowolnieniem wzrostu gospodarczego na czele, to według Baby Vangi ogromny kryzys gospodarczy jest dopiero przed nami. Do tąpnięcia dojdzie na skutek wzrostu poziomu zadłużenia, dalszych napięć geopolitycznych i przesunięcia się potęgi gospodarczej z Zachodu na Wschód.

6. Przełomy w medycynie

Żeby jednak nie było, że Baba Vanga prognozuje tylko złe rzeczy, w 2024 roku ma dojść do znaczących przełomów w medycynie. Pojawią się nowe metody leczenia niektórych chorób cywilizacyjnych, w tym choroby Alzheimera. W przyszłym roku mamy także poznać lek na raka.

7. Rewolucja technologiczna będzie postępować

Inną dobrą wiadomością jest postęp rewolucji technologicznej. W 2024 roku ma dojść m.in. do ogromnego przełomu w informatyce kwantowej. Poza tym dalszemu przyspieszeniu ulegnie rozwój sztucznej inteligencji.

Przeczytaj też:

Brytyjki światowymi rekordzistkami w piciu alkoholu alkohol

Przepowiednie, które się sprawdzają

Przepowiedni Baby Vangi nie można ignorować, ponieważ, jak twierdzą eksperci, sprawdzają się one w 85 proc. To właśnie Baba Vanga, zwana Nostradamusem Bałkanów, przepowiedziała dojście Hitlera do władzy, rozpad ZSRR, ataki z 11 września, Brexit, śmierć księżnej Diany i wybór czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A to przecież tylko te najbardziej znane przepowiednie, które się potwierdziły.

Baba Vanga przedstawiła też szereg wizji dla ludzkości. Większości z tych wizji obecnie żyjący ludzie nie będą mogli zweryfikować osobiście, ale i im warto się przyjrzeć. Zgodnie z nimi w:

2046 roku każdy ludzki organ będzie mógł zostać stworzony od podstaw, a transplantacja organów będzie najbardziej skuteczną metodą leczenia

2088 roku pojawi się nowa choroba, w wyniku której ludzie będą się starzeć w ciągu chwili

2097 roku ludzie znajdą lekarstwo na tę chorobę

2164 roku „zwierzęta zmienią się w pół-ludzi”

2167 roku powstanie system religijny obejmujący całą Ziemię

2170 roku nastąpi wielka susza

2183 kolonia na Marsie stanie się jądrowym supermocarstwem, które zażąda niepodległości od Ziemi

2201 roku termojądrowe procesy na Słońcu zwolnią i spadnie temperatura na Ziemi

2271 roku zmianie ulegną pewne prawa fizyczne

2273 roku wymieszają się wszystkie rasy i powstanie nowa

2279 roku ludzie odkryją możliwość uzyskania energii „z niczego”

2288 roku ludzie będą potrafili cofać się w czasie i kontaktować się z obcymi

3005 roku wybuchnie wojna na Marsie, a trajektoria tej planety zostanie naruszona

3797 życie na Ziemi zniknie, ale rozwój ludzkości pozwola na zorganizowanie życia w innych układach planetarnych

3803 roku zaludniana będzie stopniowo nowa planeta, ale jej klimat wpłynie na mutacje u ludzi

4304 roku zostanie wynalezione lekarstwo na każdą istniejącą chorobę

4308 roku ludzie za sprawą mutacji będą w stanie wykorzystać ponad 30 proc. możliwości swoich mózgów, a uczucie zła i nienawiści przestanie istnieć

4509 roku ludzie osiągną tak wysoki stopień rozwoju, że będą mogli rozmawiać z czymś, co nazywamy bogiem

4674 roku ludzie osiągną nieśmiertelność

5076 roku nastąpi odkrycie granicy Wszechświata

5078 roku podjęta zostanie decyzja o przekroczeniu granicy Wszechświata (40 proc. populacji jest przeciw)

5079 roku dojdzie do końca świata.

Zgodnie z ostatnimi słowami Baby Vangi: „nadejdą czasy cudów, kiedy nauka poczyni wielkie odkrycia w dziedzinie tego, co niematerialne. Będziemy świadkami nadzwyczajnych odkryć archeologicznych, które zasadniczo zmienią wiedzę o świecie starożytnym. Całe ukryte złoto wyjdzie na powierzchnię, opuszczając wody. Tak postanowiono z góry”.