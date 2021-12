Przełomowy wyrok High Court of Justice umożliwi SETKI deportacji Polaków z UK

Fot: Wikimedia Commons

1 grudnia londyński High Court of Justice nie wyraził zgody na złożenie odwołania przez dwóch Polaków od apelacji, która wcześniej została odrzucona. Nasi rodacy chcieli uniknąć ekstradycji do Polski. Twierdzili, że w kraju nie mogą liczyć na rzetelny proces ze względu na trwający kryzys praworządności.

Ścigani europejskim nakazem aresztowania Polacy kwestionowali możliwość ekstradycji. Zwracali uwagę, że ich prawo do rzetelnego procesu w kraju zostanie naruszone. Jak podaje PAP, powoływali się przy tym na przesłankę zagrożenia praworządności w naszym kraju. Brytyjski sąd jednak nie przyjął takiego tłumaczenia. High Court of Justice odrzucił ich odwołanie w sprawie wcześniejszego odrzucenia ich apelacji. "Praktyczne skutki tego wyroku będą takie, że wstrzymane do tej pory sprawy o wydanie z Wielkiej Brytanii do Polski, w których sądy nakazały już wydanie osoby, mogą być kontynuowane, a osoby, których dotyczą wnioski, wydane do Polski" - w taki sposób tę sytuację ocenia polskie ministerstwo sprawiedliwości.

Zapadł ważny wyrok brytyjskiego sądu z punktu widzenia polskiego emigranta

"Jest to przełomowe orzeczenie, ponieważ w systemie prawa brytyjskiego od tego wyroku zależy los innych spraw. Jest to kolejny wyrok europejskiego sądu, który rozpatrując konkretną sprawę, potwierdził, że w Polsce nie ma zagrożenia prawa do uczciwego procesu" - komentował dla PAP Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

Przedstawiciel polskiego rządu wyraźnie zaznacza, iż, zarzuty dotyczące praworządności w naszym kraju formułowane są z powodów politycznych. "Kiedy przychodzi do badania przez sądy konkretnych, indywidualnych spraw, to efekt jest taki, że już około dwóch tysięcy nakazów aresztowania zostało pozytywnie wobec Polski zrealizowanych. Tym samym sądy tych państw, opierając się na materiale dowodowym, nie mają żadnych wątpliwości, że dana osoba będzie miała sprawiedliwy proces w Polsce" - dodawał minister Kaleta.

High Court of Justice 1 grudnia 2021 nie wyraził zgody na złożenie odwołania od apelacji

Jakie skutki będzie miał wyrok wydany przez londyński sąd? Dzięki niemu możliwe będzie rozpatrzenie zaległych odwołań od wyroków brytyjskiego sądu I instancji w sprawach o ekstradycję do Polski. Jaka jest liczba takich spraw? Według strony brytyjskiej mamy do czynienia z 317 przypadkami osób ściganych na mocy ENA przebywających w UK, których w Polsce czeka proces.

Na rozprawę oczekuje też 114 kolejnych spraw w Westminster Magistrates Court, jak podaje PAP. W sprawach tych kwestionuje się ekstradycję do Polski na podstawie tych samych przesłanek, które wystąpiły w sprawie rozpatrzonej przez High Court.