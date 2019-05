Przełom w podejściu Partii Pracy do Brexitu: Laburzyści poprą drugie referendum „Final Say” w przypadku każdej umowy!

Fot. Getty

Na to wielu przeciwników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czekało od dawna – Partia Pracy zapowiedziała wreszcie, że poprze przeprowadzenie referendum „Final Say” ws. każdej umowy brexitowej. Informację o zmianie polityki laburzystów podała Diane Abbott – minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni.

Dotychczas Partia Pracy popierała możliwość przeprowadzenia drugiego referendum jedynie w przypadku umowy wynegocjowanej przez konserwatystów (a nie popieranej przez laburzystów) albo w przypadku groźby wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Tymczasem minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Diane Abbott powiedziała właśnie, że Partia Pracy poprze teraz przeprowadzenie referendum „Final Say” w przypadku każdej umowy ws. Brexitu, nawet takiej umowy, która będzie zgodna z oczekiwaniami laburzystów. - Teraz mówimy, że chcemy referendum People's Vote dotyczącego każdej umowy i myślę, że to jest wystarczająco jasne – powiedziała Abbott na antenie BBC Radio 4.

Polityk dodała też, że drugie referendum będzie od teraz priorytetem dla Partii Pracy. - People's Vote zawsze stanowił element naszej polityki i jak to powiedział Keir Starmer [minister ds. Brexitu w gabinecie cieni – przyp.red.], dostosowywaliśmy go do sytuacji. Ale teraz, na kilka minut przed północą, jeśli chodzi o koniec negocjacji, gdy widzimy torysów pogrążonych w walce o przywództwo w partii (…) uważamy, że ważne jest, aby przedyskutować People's Vote – wyznała Abbott. - Nie ma wewnętrznej sprzeczności między szacunkiem dla wyników poprzedniego referendum i kolejnym referendum People's Vote. Zawsze mówiłam, że jest całkowicie możliwe, żeby Leave ponownie wygrało, a my teraz zdecydowanie poprzemy People's Vote, ponieważ to właściwy i demokratyczny ruch – dodała.





