Następca Theresy May: 5 rzeczy, które będzie musiał zrobić nowy premier Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

W piątek 24 maja Theresa May podała datę swojego ustąpienia ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Obowiązki będzie pełnić do czasu, gdy konserwatyści wybiorą nowego lidera. Ktokolwiek jednak zastąpi Theresę May, będzie musiał stawić czoła temu samemu kryzysowi ws. Brexitu, który doprowadził do upadku obecną premier.

Wśród byłych i obecnych członków brytyjskiego rządu wiele jest osób chętnych, by zasiąść w fotelu premiera Wielkiej Brytanii. Od skrajnych zwolenników Brexitu, takich jak Boris Johnson, po polityków o bardziej umiarkowanych, a nawet łagodnych poglądach, jak Amber Rudd czy Matt Hancock, którzy unikaliby skrajnych rozwiązań za wszelką cenę dążąc do kompromisu... Kto zwycięży w wyścigu o stanowisko premiera Wielkiej Brytanii, tego jeszcze nie wiadomo - wiadomo natomiast, co czeka przyszłego szefa lub szefową rządu. Oto 5 prolemów, przed którymi przyszły lider stanie w pierwszej kolejności.

1. Uporządkować Brexit

Nowy premier wejdzie w taką samą sytuację parlamentarną, jaką opuszcza właśnie Theresa May. Oznacza to konieczność stawienia czoła głębokim podziałom, których granice nie przebiegają jedynie wzdłuż granic partyjnych, ale również wewnątrz nich. Gdyby premierem został skrajny zwolennik Brexitu, jakim jest np. Boris Johnson, będzie musiałby poradzić sobie z większym buntem, niż umiarkowana w swych poglądach Theresa May.

Ponadto, nowy premier, który być może wyrzuci do kosza umowę wynegocjowaną przez Theresę May, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przekonaniem Izby Gmin do swoich pomysłów, ale - co być może trudniejsze - z renegocjacją umowy z Brukselą. Nie będzie to łatwe, ponieważ unijni przywódcy ostrzegli niedawno, że nie zamierzają siadać do stołu z następcą obecnej premier.

2. Sprawić, by po Brexicie Wielka Brytania prosperowała

Brytyjski minister handlu zagranicznego, Liam Fox, dość optymistycznie podchodzi do kwestii umów handlowych z krajami spoza UE po Brexicie. Nie wszyscy jednak podzielają jego entuzjazm, czego przykładem może być prezydent USA, Donald Trump, który w obecnej sytuacji próbuje ugrać jak najwięcej dla swojego kraju - co wydaje się całkiem oczywistą postawą głowy państwa.

Brak zaufania do brytyjskiej gospodarki uwidacznia się również w wycofywaniu się z UK wielkich korporacji, takich jak Honda, British Steel czy Thomas Cook - w ślad za czym idą masowe zwolnienia pracowników.

Nowy premier będzie więc musiał nie tylko zagwarantować dobre dla Wielkiej Brytanii międzynarodowe stosunki handlowe, ale jednocześnie zapełnić lukę, która powstała w ostatnim czasie w brytyjskim rynku pracy i gospodarce.

3. Zakopać topory wojenne torysów

Jak spekuluje dziennik "SkyNews", następca Theresy May wykazałby się wysokimi zdolnościami przywódczymi, jeśli potrafiłby stworzyć rząd zrównoważony, w którym znalazłoby się miejsce i dla zwolenników, i dla przeciwników Brexitu. Niektórzy torysi, w tym nowo mianowany minister Rory Stewart, a także pro-unijny Dominic Grieve, zasugerowali, że odejdą z partii, jeśli Boris Johnson zostanie nowym liderem. Jednak z drugiej strony, większość Partii Konserwatywnej to zdecydowani zwolennicy Brexitu. Z trzeciej strony - by przegłosować jakąkolwiek wersję Brexitu (np. 'no deal') nie wystarczy poparcie samych Brexitersów. Dlatego nowy premier będzie musiał włożyć sporo wysiłku w to, by rozwiązać wewnątrzpartyjne spory i zjednoczyć torysów, proponując im satysfakcjonującą każdego wizję Brexitu.

4. Złagodzić podziały w brytyjskim społeczeństwie

Nastroje wśród Brytyjczyków od wielu miesięcy są bardzo niespokojne i pogłębiają się podziały w społeczeństwie. Częściej niż wcześniej zdarza się, że politycy są atakowani w internecie czy nawet fizycznie. Wybory do Parlamentu Europejskiego dodatkowo wzbudziły ogromny bunt przeciwko dwóm największym dotąd partiom politycznym, a także wzrost prawicowego ekstremizmu. Od czasu referendum w 2016 roku wzrasta też liczba incydentów skierowanych przeciw imigrantom. "Brexit zatruł debatę publiczną" - "Sky News" podsumowuje obecną kondycję brytyjskiego społeczeństwa.

Nowy premier będzie musiał uspokoić w końcu nastroje narodu, ponieważ długotrwałe trzymanie ludzi w niepewności, może prowadzić prosto do wzrostu agresji - nie tylko wewnątrz społeczeństwa, ale również wobec partii rządzącej. To drugie uwidoczniło się już poniekąd w porażce konserwatystów w wyborach do PE.

5. Wygrać wybory

Zgodnie z brytyjskim prawem, następne wybory powszechne w UK powinny odbyć się dopiero w 2022 roku. Jednak najprawdopodobniej nowy przywódca będzie chciał doprowadzić do wcześniejszych wyborów w celu zdobycia w parlamencie bezwzględnej większości, która pozwoliłaby przełamać impas ws. Brexitu. Zdobywając miażdżącą przewagę Partia Konserwatywna nie musiałaby już dłużej liczyć na głosy partii opozycyjnych, jednak w obecnej sytuacji, gdy torysi odnieśli w ostatnim czasie szereg dotkliwych porażek, takie zwycięstwo wydaje się wręcz niewiarygodne, a z pewnością będzie wyzwaniem dla nowego lidera.

