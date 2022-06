Program nieoprocentowanych pożyczek będzie dostępny dla 20 000 osób w UK

Program oferujący nieoprocentowane pożyczki (NILS) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej zostanie rozszerzony po udanym teście w Manchesterze. Już od września ma być on dostępny dla 20 000 osób w całym UK.

Program pożyczek bez odsetek (NILS) jest wspierany przez skarb państwa, ale będzie zarządzany przez spółdzielcze kasy pożyczkowe i innych pożyczkodawców. Celem jest zaoferowanie pożyczek awaryjnych osobom, które normalnie nie dosłałyby ich, gdyż nie byłoby ich stać na spłatę odsetek.

Pożyczki nieoprocentowane dla osób w trudnej sytuacji

BBC podaje przykład 40-letniej Lisy z Manchesteru, która skorzystała z nieoprocentowanej pożyczki w ramach programu pilotażowego NILS, gdy potrzebowała pomocy w opłaceniu pogrzebu brata.

- Moje finanse były w złym stanie, co drugi tydzień chodziłam do sądu – głównie ze względu na Council Tax i czynsz – powiedziała kobieta, która w ramach początkowego programu próbnego pożyczek bez odsetek otrzymała pożyczkę w wysokości 300 funtów.

Jej zaangażowanie w South Manchester Credit Union, które prowadziło proces, skłoniło ją do zmiany podejścia w zarządzaniu swoimi finansami.

- Teraz oszczędzam, nauczyłam się zbierać pieniądze, płacić rachunki na czas, więc mamy dach nad głową i jedzenie. Przechodzenie od niczego do posiadania, to wszystko, o co mogłam prosić – mówi kobieta.

Pierwszy okres próbny pożyczek bez odsetek rozpoczął się na początku tego roku i nadal trwa. Obecnie jest on rozszerzany w większej fazie pilotażowej w różnych lokalizacjach Wielkiej Brytanii, i ma potrwać do dwóch lat, po których zostanie podjęta decyzja, czy dalej go rozwijać.

Co oferuje program No Interest Loan Scheme?

Program pożyczek bez oprocentowania jest dostępny tylko dla osób, którym odmówiono normalnych pożyczek. Mogą one pożyczyć od 100 do 2 000 funtów, przy czym średnia kwota pożyczki wynosi 500 funtów. Pieniądze mogą pożyczyć na okres od 6 do 18 miesięcy, przy czym średni okres pożyczki to 12 miesięcy. Można mieć tylko jedną pożyczkę bez odsetek.

Program No Interest Loan Scheme jest prowadzony częściowo przez Fair4AllFinance, które zostało założone przez Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Kultury Mediów i Sportu trzy lata temu w celu „wspierania dobrobytu finansowego osób w trudnej sytuacji” z misją „zwiększania dostępu do uczciwych, przystępnych cenowo i odpowiednich produktów oraz usług finansowych”.

Program pilotażowy jest finansowany z: 3,8 mln funtów z HM Treasury, 1,2 mln funtów z JP Morgan Chase i do 1 mln funtów kapitału pożyczkowego z każdej zdecentralizowanej administracji.

Ogólnokrajowa faza pilotażowa ma na celu zaoferowanie pomocy dla 20 000 osób, a jeśli zakończy się ona sukcesem, zgodnie ze studium wykonalności przeprowadzonym przed pandemią, nastąpi wdrożenie programu na pełną skalę, z czego będzie mogło skorzystać do 500 000 osób. Eksperci z kolei mówią, że w obecnym kryzysie finansowym do tego rodzaju pomocy może kwalifikować się jeszcze więcej osób.

