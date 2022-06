Rząd UK dorzuci 1200 funtów do twoich oszczędności - sprawdź, jak działa konto "Help to Save"

Jak założyć konto "Help to Save"?

Martin Lewis wyjaśnia, w jaki sposób osoby pobierające benefity mogą trzymać premię oszczędnościową sięgająco do 1200 GBP. Zdaniem brytyjskiego eksperta od oszczędzania ta oferta jest "nie do pobicia".

Słynny brytyjski specjalista od oszczędzania wyjaśnił, w jaki sposób osoby korzystające ze świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii mogą uzyskać specjalną premię w wysokości do 1200 funtów w ramach rządowego programu "Help to Save". W jaki sposób on działa? Otóż w ramach specjalnego konta oszczędnościowego zakładanego za pośrednictwem portalu GOV.UK rząd "dorzuca się" do naszych oszczędności. Konto oferuje premię w wysokości 50 pensów za każdy zaoszczędzony 1 GBP. Oznacza to, że otrzymujesz 50-procentowy zwrot zainwestowanych środków. Jeśli w skali miesiąca uda ci się zaoszczędzić możliwie maksymalną kwotę przez okres czterech lat, to ostatecznie możesz liczyć na bonus w wysokości 1200 GBP. Zaznaczmy, że oferta ta jest skierowana jedynie dla osób "na zasiłkach".

Maksymalna dopłata od władz UK sięga 50 funtów w skali miesiąca, a osoba oszczędzająca może maksymalnie wpłacić 100 funtów. W sumie, odkładając przez okres 48 miesięcy rządowy bonus wyniesie 1200 GBP

Pierwsze 50% premii wypłacane jest po dwóch latach. Na podstawie najwyższego salda w ciągu pierwszych dwóch lat (maksymalna premia wynosi 600 GBP). Druga premia, również w wysokości 50% wypłacana jest po czterech latach. Na podstawie różnicy między najwyższym saldem w trzecim i czwartym roku a najwyższym saldem w ciągu pierwszych dwóch lat (i znów, limit w tym przypadku wynosi 600 GBP).

Kto kwalifikuje się do "Help to Save"?

Musisz być rezydentem Wielkiej Brytanii oraz:

albo pobierać Universal Credit i mieć dochód z tytułu zatrudnienia w wysokości 658,64 GBP w ostatnim miesiącu,

albo być uprawnionym do working tax credit oraz otrzymywać working lub child tax credit.

Jak założyć konto "Help to Save"?

Najłatwiej jest to zrobić przez internet na oficjalnych stronach rządowych "Help to Save" na GOV.UK logując się na swoje konto Government Gateway (używając tych samych danych dzięki którym korzystasz z ulg podatkowych) lub dzwoniąc do HMRC pod numer 0300 322 7093.

