DWP ostro bierze się za nieuczciwych beneficiarzy - w ciągu 3 lat wyda 600 mln funtów na ściganie oszustów

Department for Work and Pensions zapowiada ostro wziąć się za oszustów, którzy bezprawnie pobierają benefity. DWP zamierza w tym celu wydać dodatkowe 600 mln funtów w przeciągu trzech lat.

Według danych, na jakie powołuje się portal "The Daily Mirror", do tej pory Departament Pracy i Emerytur (DWP) w skali trzech lat wydaj około 100 milionów funtów na śledztwa w sprawie oszust benefitowych w okresie 2019-2022. Z powodu pandemii koronawirusa środki na ten cel zostały ograniczone, a wielu śledczych w obliczu rosnącej liczby osób potrzebujących pomocy, nie mogło wykonywać swoich "normalnych" obowiązków.

Ile pieniędzy DWP wydaje na ściganie oszustów? Dziennikarze "Mirrora" na mocy wniosku o wolności informacji dotarli do danych w tym względzie od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2022 r. W 2019/20 (od kwietnia `19 do kwietnia `20) wydano w tym celu 62,2 miliona funtów, w 2020/21 kwota ta wyniosła zaledwie 16,6 miliona funtów, a w 2021/22 - 24,5 mln funta. Pieniądze zostały przeznaczone na opłacenie pensji śledczych, a także pokrycie kosztów takich jak szkolenia, wypracowane nadgodziny i opłaty za transport.

DWP ostro zabiera się za benefitowych oszustów

Teraz, DWP zamierza mocno zainwestować w wykrywanie przestępstw związanych z pobieraniem świadczeń socjalnych i ściganie nieuczciwych beneficiarzy. Departament w przeciągu najbliższych trzech lat zamierza wydać w tym celu zawrotną kwotę 613 milionów funtów. Dzięki tym pieniądzom utworzony zostanie specjalny zespół, którzy zbada 2 miliony roszczeń związanych z pobieraniem Universal Credit. Będzie się on składał z 2 tysięcy osób.

Ile pieniędzy tracą brytyjscy podatnicy w wyniku oszustw benefitowych? W 2021 roku według szacunków DWP mieliśmy do czynienia z kwotą 6,3 miliarda funtów, a w 2020 roku - 2,8 miliarda.

Zatrudnia nowych śledczych i wydaje krocie na ich szkolenie

W ramach programu "Fighting Fraud in the Welfare System" prowadzona jest już rekrutację nowych pracowników. Oprócz tego, że śledczy zajmujący się oszustwami mają szeroki zakres uprawnień, które umożliwiają im gromadzenie dowodów na wiele sposobów, w tym inwigilację, przesłuchania i śledzenie dokumentów, władze chcą zwiększyć ich uprawnienia. DWP chciałoby, aby ich agenci mogli przeszukiwać mieszkania, zajmować dowody, a nawet - dokonywać aresztowań!

