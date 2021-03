Problemy z dostawą szczepionek do UK opóźnią wychodzenie z lockdownu?

Rządowy plan wychodzenia z lockdownu opiera się na optymistycznych statystykach dotyczących zachorowań, których spadek połączony został z masowymi szczepieniami społeczeństwa brytyjskiego. Pojawił się jednak problem związany ze wstrzymaniem dostaw szczepionki AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Czy przełoży się on na opóźnienia w wychodzeniu z lockdownu?

Przez kilka miesięcy Indie nie będą eksportować produkowanej w swoim kraju szczepionki Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmy AstraZeneca przeciw koronawirusowi, co z kolei może się przełożyć na tempo wychodzenia z lockdownów krajów, które przeprowadzają teraz masowe szczepienia.

Niedobory szczepionek

Szef firmy Adar Poonawalla, której zlecono produkcję miliarda dawek szczepionki opracowanej w Wielkiej Brytanii, poinformował, że ma on pozwolenie obecnie jedynie na sprzedaż szczepionek indyjskiemu rządowi. Poonawalla przewiduje, że w tym roku świat stanie przed problemem niedoboru szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jak to się przełoży na sytuację w Wielkiej Brytanii?

Wychodzenie z lockdownu zostanie opóźnione?

Na temat braku dostaw szczepionek wypowiedział się członek gabinetu Borisa Johnsona, Robert Jenrick, który przyznał, że „w ciągu najbliższych dni” mogą wystąpić problemy z dostawą szczepionek.

Jenrick stwierdził w wywiadzie dla BBC Breakfast:

- Mamy pewne problemy z dostawą, co z kolei oznacza, że tempo szczepień zostanie nieco spowolnione i nie będzie tak szybkie, jak mieliśmy nadzieję, ale też nie będzie wolniejsze niż to, które zakładaliśmy. Będziemy posuwać się do przodu tak szybko, jak to możliwe, jednak nie będzie to tak szybkie tempo, na jakie mieliśmy nadzieję, ale mamy też podstawy przypuszczać, że dostawa się zwiększy w takich miesiącach jak maj, czerwiec i lipiec.

Jenrick podkreślił także, że osoby, które są umówione na szczepienie, nie mają się czego obawiać. Ponadto minister zaznaczył, że nie ma żadnych podstaw do tego, aby zakładać, że plan wychodzenia z lockdownu zostanie opóźniony przez utrudnienia w dostawie szczepionek.

- Nie ma powodu, aby wierzyć w to, że tymczasowy brak dostaw wpłynie na plan wychodzenia z lockdownu – powiedział Jenrick „Sky News”.