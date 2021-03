Wakacyjny paszport szczepionkowy coraz bliżej! Unia Europejska pracuje nad dokumentem, który ma uratować sezon letni 2021

Fot. Getty

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawi projekt regulacji dotyczący wprowadzenia tzw. paszportów szczepionkowych Unii Europejskiej. Specjalne dokumenty mają ułatwiać podróżowanie po obszarze Wspólnoty osobom zaszczepionym, osobom, które przechorowały COVID-19 i wskutek tego wykształciły odpowiednie przeciwciała, a także osobom z aktualnym, negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

Komisja Europejska pracuje nad uratowaniem sezonu wakacyjnego 2021. W tym celu Unia Europejska najprawdopodobniej wprowadzi specjalne paszporty szczepionkowe, które pozwolą osobom zaszczepionym i osobom niezaszczepionym (spełniającym pewne warunki) na podróżowanie po obszarze Wspólnoty bez konieczności odbywania kwarantanny. Projekt dotyczący paszportów szczepionkowych UE dla osób zaszczepionych, osób, które przechorowały COVID-19 i osób dysponujących najnowszym, negatywnym testem na obecność koronawirusa, ma w dniu dzisiejszym przedstawić na konferencji prasowej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wakacje 2021 – jakie będą?

Na wprowadzenie paszportów szczepionkowych liczą nie tylko kraje tradycyjnie goszczące u siebie latem miliony turystów (Grecja, Hiszpania czy Portugalia), ale też rzesze obywateli Wspólnoty, którzy nie wyobrażają sobie zrezygnowania w tym roku z wakacji w ciepłym kraju. Kwestia paszportów szczepionkowych budzi jednak na razie liczne kontrowersje. Przede wszystkim chodzi o to, że wielu ludzi (zwłaszcza tych młodszych, a zatem i najbardziej mobilnych) nie ma i prawdopodobnie nie będzie miało okazji, żeby się zaszczepić przed rozpoczęciem sezonu letniego. Z drugiej strony nie jest jeszcze pewne, czy certyfikat szczepień powinny otrzymywać osoby zaszczepione preparatem niedopuszczonym oficjalnie do użycia na terenie Unii Europejskiej (chodzi tu przede wszystkim o rosyjską szczepionkę Sputnik-V, zakupioną przez Węgry i Słowację). - Komisja Europejska jest zdecydowana, żeby wprowadzić certyfikaty szczepień przed wakacjami, tak, aby umożliwić ludziom urlopy. Kwestia, która budzi wiele kontrowersji na poziomie politycznym to to, czy szczepionki rosyjskie i chińskie również mają uprawniać do podróży. Komisja czeka na stanowisko krajów członkowskich w tej sprawie i liczy się z tym, że może ono uwzględniać nie tylko kwestie medyczne, ale też polityczne – zaznaczył anonimowo w rozmowie z PAP wysokiej rangi urzędnik KE.

Paszport szczepionkowy – w jakiej będzie formie?

Innym problemem jest to, jaką formę przybierze tzw. paszport szczepionkowy. - W założeniu certyfikat ma być cyfrowy, czyli np. znajdować się na urządzeniu przenośnym, takim jak smartfon czy tablet, ale pytanie jest, czy wszystkie kraje UE są w stanie zbudować system odczytu certyfikatów w tak krótkim czasie, żeby osiągnął on pełną funkcjonalność już latem w całej Unii Europejskiej. Koniec końców może się okazać, że [certyfikat zostanie jednak wydany] w formie papierowej – zaznaczył inny unijny dyplomata.

Dzisiejsza propozycja Komisji Europejskiej będzie jeszcze musiała zostać zatwierdzona przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Komisja chce też mieć przygotowaną dokładną propozycję dotyczącą paszportów szczepionkowych już na zaplanowany na przyszły tydzień szczyt UE. Na razie jednak nie można przewidzieć, jakie będą dalsze losy paszportów szczepionkowych UE, biorąc pod uwagę, że dotychczas na terenie Wspólnoty zaszczepionych zostało zaledwie 5 proc. obywateli. A to bardzo mało, zważywszy fakt, że KE chciała, by poziom szczepień osiągnął do końca lata poziom 70 proc.