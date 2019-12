Priti Patel zapowiedziała zwiększenie liczby wiz rozpatrywanych w trybie przyspieszonym dla części imigrantów

Władze uniwersyteckie twierdzą, że brak naukowców przyczyni się do spadku innowacyjności kraju i w efekcie do kryzysu gospodarczego.

Liczba wiz do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym dla imigrantów zostanie zwiększona z 62 do 120 – zgodnie z zapowiedzią minister spraw wewnętrznych, Priti Patel. Jednak tym mniej restrykcyjnym podejściem mają zostać objęci głównie pracownicy naukowi.

Z obawy przed tym, że po Brexicie dojdzie do niedoboru wykwalifikowanych pracowników w Wielkiej Brytanii – szczególnie naukowców, brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o natychmiastowym zwiększeniu liczby wiz rozpatrywanych w trybie przyspieszonym dla pracowników naukowych z UE.

Priti Patel zapowiedziała zwiększenie z 62 do 120 takich wiz dla naukowców z innych krajów europejskich po Brexicie. Jest to reakcja na obawy, które płyną ze strony władz uniwersyteckich w UK w związku z niedoborem wykwalifikowanych pracowników naukowych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może w konsekwencji doprowadzić także do opóźnienia gospodarczego kraju oraz utraty reputacji na arenie międzynarodowej.

Imigranci, którzy otrzymają stypendia, będą musieli jedynie dostarczyć list z określonej organizacji finansującej badania naukowe, co pozwoli przekierować ich do przyspieszonego wyrobienia wizy.

Ministrowie powiedzieli, że decyzja ta powinna dać jasny sygnał naukowcom, że mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii i utrzymać ją „na czele innowacyjnych krajów”, a także sprostać „wielkim wyzwaniom”.

Wcześniej władze uniwersyteckie ostrzegały, że opuszczenie Unii Europejskiej bez umowy może zahamować ważne badania naukowe i doprowadzić do exodusu światowej sławy naukowców, którzy nie będą już chcieli mieszkać na Wyspach.

