Priti Patel coraz bardziej bezwzględna wobec imigrantów. Postawiła sobie kolejny cel na ten miesiąc

Minister spraw wewnętrznych postawiła sobie za cel nie tylko „skończyć raz i na zawsze” ze swobodnym przepływem osób, ale zapowiedziała również, że jej planem na ten miesiąc będzie zmniejszenie o połowę liczby nielegalnych imigrantów przeprawiających się przez Kanał La Manche, a do wiosny całkowita ich „eliminacja”.

Zaledwie parę godzin po tym, jak u wybrzeży północnej Francji wyłowiono ciała dwóch Irakijczyków, którzy próbowali przedostać się do Wielkiej Brytanii, Priti Patel oświadczyła, że do końca października zmniejszy o połowę liczbę przeprawiających się przez Kanał La Manche nielegalnych imigrantów.

Od kiedy Patel objęła stanowisko ministra spraw wewnętrznych, obiecuje „radykalną zmianę” brytyjskiego systemu imigracyjnego pozytywnie postrzegając jedynie tych przyjezdnych, którzy mają „szczególną wartość” dla Wielkiej Brytanii.

Ogłaszając swój plan na ten miesiąc Patel oświadczyła:

- Jestem całkowicie zaangażowana w to, aby zrobić wszystko co w mojej mocy, by powstrzymać te niebezpieczne przeprawy przez Kanał La Manche.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych zawarła ze stroną francuską umowę, w ramach której patrole policyjne na wybrzeżach Francji zostaną podwojone, plaże znajdą się pod całodobową obserwacją, jak również wprowadzony zostanie nowy sprzęt, dzięki któremu Francja będzie mogła sprawdzać dokładniej łodzie zanim odbiją one od brzegu.

Ponadto zgodnie z nowym porozumieniem do Francji zostaną wysłane służby specjalne, aby zbierać informacje na temat zorganizowanych gangów, które zajmują się przemytem imigrantów do UK. Wielka Brytania ma przekazać Francji 7 milionów euro na realizację tego planu.

Zgodnie z danymi w ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku przez Kanał La Manche próbowało przedostać się 1 473 nielegalnych imigrantów ryzykując życie, natomiast w 2018 roku było ich 586. Sytuacja stała się alarmująca po tym, jak w Calais wzrosła liczba policjantów, co z kolei ograniczyło próby przedostania się nielegalnych imigrantów na Wyspy ciężarówkami, jednak zwiększyło niebezpieczne przeprawy przez Kanał La Manche.

