Primark zwróci Skarbowi Państwa £72 mln pomocy uzyskanej w ramach furlough. Sieć odnotowała rekordowe zyski po poluzowaniu lockdownu

Fot. Getty

Szef sieci Primark zaznaczył, że jest „zachwycony rekordowo wysokim poziomem sprzedaży” od momentu poluzowania lockdownu w Anglii i Walii. W związku z osiągniętym zyskiem Primark zwróci do państwowej kasy £72 mln pomocy uzyskanej w celu opłacenia pracownikom przymusowego urlopu furlough.

Właściciel sieci Primark - koncern Associated British Foods poinformował, że pomimo zamknięcia sklepów w okresie jesienno – zimowym, firma ma się dobrze i prawdopodobnie już wkrótce powróci na odpowiednie tory w zakresie finansów. Optymizm jest uzasadniony, ponieważ od 12 kwietnia, czyli od momentu poluzowaniu lockdownu w Anglii i Walii, sieć Primark zanotowała rekordowe zyski. A przypomnijmy, że tylko na terenie Anglii i Walii Primark posiada 40 proc. swoich punktów. - Cieszymy się, że możemy powitać klientów z powrotem w naszych sklepach po poluzowaniu lockdownu i cieszymy się rekordową sprzedażą w Anglii i Walii w ciągu tygodnia od ponownego otwarcia sklepów 12 kwietnia. Dzięki sukcesowi osiąganemu na wielu nowych rynkach, tak rozległych jak Polska czy Floryda, jesteśmy też, jak nigdy dotąd, przekonani o długoterminowych perspektywach rozwoju dla Primarka – zaznaczył CEO George Weston.

Primark odda pieniądze uzyskane w trakcie lockdownu

W ciągu ostatniego roku Primark stracił na skutek pandemii i ogólnokrajowych lockdownów £3mld (£1 mld zysku). Ale po powrocie do działalności i odnotowaniu rekordowo wysokiego poziomu sprzedaży w sklepach ulokowanych na terenie Anglii i Walii, Associated British Foods postanowił zwrócić część pieniędzy przyznanych koncernowi przez rządy w celu utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Na razie mowa jest o zwrocie £121 mln, w tym o £72 mln uzyskanych przez Primark od rządu brytyjskiego w celu opłacenia pracownikom przymusowego urlopu furlough. - Nie planujemy dalej korzystać z rządowych programów wspierających utrzymanie miejsc pracy, do których moglibyśmy się i teraz kwalifikować. Zamierzamy spłacić £121 mln (…) , w tym £72 mln rządowi Wielkiej Brytanii – doprecyzował prezes ABF Michael McLintock.