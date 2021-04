Testy dla podróżnych będą jeszcze tańsze? Ich cena może spaść poniżej £50, jeśli HMRC zwolni testy z podatku VAT

Fot. Getty

HMRC przymierza się do zwolnienia testów PCR na obecność koronawirusa z podatku VAT. Chodzi o to, by po 17 maja w jak największym stopniu umożliwić mieszkańcom UK wyjazdy zagraniczne.

Na razie obniżkę cen testów PCR ogłosiły niektóre prywatne firmy. Na ruch taki zdecydowała się w listopadzie 2020 r. firma Cignpost Diagnostics, a zupełnie niedawno – także firma Randox, która obniżyła cenę swoich testów ze £100-£120 za sztukę do £60 za sztukę. Nadal jednak cena tych testów, jak przyznał dyrektor naczelny Association of British Travel Agents (ABTA)Mark Tanzer, może stanowić dla wielu rodzin zaporę zbyt wysoką, by myśleć o wyjeździe na wakacje za granicę. - £60 funtów to wciąż dużo pieniędzy, szczególnie, jeśli podróżować będzie cała rodzina, licząca na przykład cztery czy pięć osób - zaznaczył Tanzer w rozmowie z ekspertami komisji ds. transportu.

Testy zwolnione z VAT?

Sytuację mieszkańców UK, którzy wciąż marzą o wyjeździe latem 2021 r. na wakacje za granicę, może ułatwić zwolnienie testów PCR z podatku VAT, do którego ponoć przymierza się HMRC. O sprawie jako pierwszy napisał „The Daily Telegraph”, który powołał się na anonimowe źródło blisko rządu. Obecnie cena testów antygenowych COVID-19 waha się między £60 a £300 za sztukę, więc na zwolnieniu testów z VAT (20 proc.) na każdym teście można by oszczędzić w przybliżeniu £40. Dla czteroosobowej rodziny oszczędność na jednym pakiecie testów wyniosłaby zatem średnio ok. £240, a na dwóch pakietach – blisko £500.

Wiadomo już, że po 17 maja rząd wprowadzi tzw. system sygnalizacji świetlnej, w ramach którego zakwalifikuje poszczególne kraje jako bezpieczne (green), umiarkowanie bezpieczne (amber) i niebezpieczne (red). Testy PCR po powrocie z wakacji za granicą miałyby obowiązywać wszystkich podróżnych – nawet tych, którzy wyjechaliby do kraju umieszczonego na tzw. „zielonej liście”. Tutaj udogodnieniem miałoby być jedynie zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny – domowej, która obowiązywałaby w przypadku państw zakwalifikowanych jako „amber”, lub hotelowej, która byłaby obowiązkowa w przypadku państw zakwalifikowanych jako „red”.