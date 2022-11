Premiera świątecznej reklamy sieci John Lewis na rok 2022 - obejrzyj „The Beginner” [wideo]

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta... W Wielkiej Brytanii do rangi świeckiej tradycji urasta pojawienie się bożonarodzeniowej reklamy sieci John Lewis. W tym roku ma ona premierę już dziś, a więc (już!) w pierwszej połowie listopada. Jak wyszła? Sprawdźcie sami!

Kto w Polsce nie kojarzy nadchodzących świąt Bożego Narodzenia ze słynną reklamą Coca-Coli i jej ciężarówką z podobizną św. Mikołaja? W naszej ojczyźnie te krótki filmiki wypełnione świąteczną atmosferą na stale wpisały się w krajobraz Bożego Narodzenia. Nie inaczej jest na Wyspach. W Wielkiej Brytanii takim telewizyjnym znakiem świąt są reklamy słynnego domu handlowego John Lewis. Te krótkie filmiki są prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem i nie sposób przejść obok nich obojętnie i nie uronić przy tym choćby jednej łezki.

Premiera świątecznej reklamy sieci John Lewis

Po raz pierwszy świąteczna reklama Johna Lewisa została wyemitowana w 2007 roku. Niemal z miejsca te produkcje zdobyły sobie miejsce w sercach Brytyjczyków i stały się jednym z symboli zapowiadających nadejście świąt Bożego Narodzenia na Wyspie i wyznaczających początek „christmas season”. Krótkie, poruszające filmiki stały się integralną częścią brytyjskiej kultury popularnej i trudno sobie bez nich wyobrazić święta na Wyspach. Do najbardziej udanych zaliczają się „The Bear and the Hare” oraz „Monty's Christmas and Man on the Moon”. Czy reklama z 2022 roku do nich dołączy?

W tym roku reklama nosi tytuł „The Beginner”. Muzycznym tłem jest cover piosenki Blink-182 zatytułowanej „All The Small Things” w wykonaniu Mike'a Geiera. To piosenkarz, aktor i artysta estradowy mieszkający w Atlancie w stanie Georgia. Brał udział w 12. sezonie reality show „America’s Got Talent”. Rolę ojca w reklamie gra John Paul Hurley („BBC The Reckoning”), a rolę Ellie — wschodząca gwiazda Brooke Hart. Telewizyjna premiera „The Beginner” będzie miała miejsce w czasie jednego z bloków reklamowych reality show „I’m A Celebrity…Get Me Out of Here!” (tego samego, w którym występuje polityk Partii Konserwatywnej Matt Hancock).

Czy 90-sekundowy filmik wzrusza do łez?

Już teraz można ją zobaczyć w internecie:

Reklama zaczyna się od wątku mężczyzny w średnim wieku, który próbuje nauczyć się jeździć na deskorolce, ale sprawy nie układają się zbyt dobrze. Dość powiedzieć, że nie będzie kolejnym Tony`m Hawkiem. Po wielu próbach i kilku dość ciężkich kontuzjach trwa jednak w swoim postanowieniu. Ogląda filmiki na YouTubie, szlifuje technikę w lokalnym skateparku, ćwiczy, ćwiczy i ćwiczy. Przebitki z jego zmagań przeplatają się z przebitkami przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Trzeba mu przyznać, że determinacji mu nie brakuje, choć szeroko pojętych zdolności do jazdy — już tak. Pewnego dnia, gdy w swoim domu przygotowuje obiad z żoną, dzwoni dzwonek do drzwi. Kto za nimi stoi?

Okazuje się, że to pracownik socjalny, a towarzyszy mu dziewczynka o imieniu Ellie. Kim jest i co tu robi? Jaki ma związek z próbami jazdy na deskorolce podejmowanymi przez głównego bohatera? Nie zdradzimy już nic więcej, nie będziemy spoilerować zakończenia, obejrzycie sami ten 90-sekundowy filmik.

Co jest tematem tegorocznej kampanii?

Reklama została stworzona we współpracy z agencją adam&eveDDB z udziałem partnerskich organizacji charytatywnych Action for Children i Who Cares? John Lewis odmówił ujawnienia budżetu. Reklama jest prawie całkowicie pozbawiony lokowania jakiegokolwiek produktu, z wyjątkiem dwóch krótkich przebłysków, w którym pojawia się Lewis Bear.

„Mamy szczęście, że mamy w naszej reklamie świątecznej naprawdę wyjątkową platformę, która wywołuje ogólnokrajową dyskusję” - komentowała dyrektor ds. klientów John Lewis, Claire Pointon. „W John Lewis bardzo dbamy o rodziny i zdajemy sobie sprawę, że mają one wiele różnych form. W naszym największym momencie w roku postanowiliśmy skupić się na jednym rodzaju rodziny, który często jest pomijany. Jesteśmy również bardzo świadomi, że nie wszystkie wyniki dotyczące opieki są tak pozytywne jak w przypadku Ellie. Dom, do którego wchodzi Ellie, jest pełen życzliwości, a działania przybranego ojca pokazują, że ostatecznie najważniejsze jest to, co robisz”.

Zobacz ją na „Polish Express” już teraz!

John Lewis to brytyjska sieć domów towarowych, której początki sięgają 1864 roku, gdy przy londyńskiej Oxford Street otwarto pierwszy sklep z tekstyliami. Obecnie w całej Wielkiej Brytanii funkcjonuje 51 sklepów tej marki. Oprócz tego John Lewis otworzył swoje punktu w Irlandii i Australii.

