Stopniowe otwieranie szkół w Szkocji rozpocznie się 22 lutego 2021

Szkockie szkoły będą stopniowo otwierane od 22 lutego. Jak oficjalnie potwierdziła Nicola Sturgeon w pierwszej kolejności do sali lekcyjnych najpierw wrócą uczniowie klas P1-P3, a także dzieci w wieku przedszkolnym.

Placówki edukacyjne w Szkocji zaczną być stopniowo "otwierane" i będą wracać do normalnego funkcjonowania w ostatnim tygodniu lutego. Premier Nicola Sturgeon w dniu wczorajszym potwierdziła, że najpierw do szkół wrócą najmłodsi - konkretnie uczniowie szkół podstawowych klas P1-P3, a także dzieci znajdujące się w wieku przedszkolnym. W ich przypadku będziemy mieli do czynienia z zajęciami w pełnym wymiarze godzin. W kolejnym etapie otwierania szkół nauka zostanie umożliwiona uczniom szkół średnich, którzy w tym roku mają skończyć edukację. W ich przypadku nauka ma jednak odbywać się w niepełnym wymiarze godzin, ale w takim zakresie, aby umożliwić im podejście do egzaminów National Qualifications (NQs).

Szkockie władze podały datę stopniowego "uruchamiania" szkół

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że ostateczna decyzja związana z "odmrożeniem" edukacji w Szkocji ma zostać podjęta za dwa tygodnie. Również wtedy mają pojawić się bardziej konkretne szczegóły dotyczące kolejnej fazy stopniowego otwierania szkół. Na dokładny harmonogram klarujący sytuację uczniów szkół średnich oraz studentów uniwersyteckich poczekamy do tego czasu.

Trzeba również dodać, że premier Sturgeon zaznaczyła, że powrót dzieci do szkół i nauki jest w tej chwili kwestią priorytetową, a pozostałe restrykcje dotyczące innych aktywności pozostaną w mocy (przynajmniej) do końca miesiąca. Zauważyła przy tym jednak, że jest "optymistką" w tej kwestii i na początku marca można liczyć na jakieś złagodzenia.

Szczegóły harmnogoramu powrotu edukacji mamy poznać za dwa tygodnie

Z kolei największy związek nauczycielski w Szkocji, EIS, podniósł kwestię zachowania dystansu społecznego wśród uczniów klas P1-P3, zwracając uwagę na konieczność uzasadnienia takich restrykcji konkretnymi dowodami naukowymi.

Przypomnijmy, szkoły i żłobki w Szkocji są zamknięte dla większości dzieci od czasu świąt Bożego Narodzenia. Niektóre dzieci w Walii mają wrócić do nauki tego samego dnia, podczas, gdy w Anglii i Irlandii Północnej szkoły zostaną ponownie otwarte najwcześniej do 8 marca.