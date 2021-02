Rozluźnienie restrykcji tylko dla zaszczepionych. Oto pierwszy kraj, który wprowadza nową politykę covidową

Fot. Getty

Zniesienie ograniczeń dla części usług, takich jak kina, baseny czy inne miejsca rozrywkowo-rekreacyjne - ale tylko dla zaszczepionych. Który kraj jako pierwszy wprowadza kontrowersyjną covidową politykę?

Izrael jako pierwszy kraj na świecie zdecydował się na wprowadzenie kontrowersyjnych decyzji. Osoby zaszczepione będą miały inne prawa niż osoby niezaszczepione. W celu realizacji nowej polityki covidowej Izrael wprowadził „paszporty” szczepień, potwierdzające szczepienie przeciw koronawirusowi. „Paszporty” te mają formę elektroniczną, dostępną jako aplikacja mobilna wydana przez izraelskie ministerstwo zdrowia.

Rozluźnienie restrykcji tylko dla zaszczepionych

Jak dotąd Izrael plasuje się na pierwszym miejscu na świecie pod względem tempa szczepień. Co najmniej jedną dawkę szczepionki Pfizer przeciwko COVID-19 przyjęło już ponad 41 proc. mieszkańców Izraela.

W związku z tak szybkim postępem w szczepieniach, Izrael zapowiedział złagodzenie restrykcji na 23 lutego 2021. Otwarte zostaną między innymi hotele i siłownie. Jednak nie wszyscy będą mogli skorzystać ze zniesienia części ograniczeń - większe prawa będą mieć osoby zaszczepione przeciw COVID-19 oraz ozdrowieńcy.

Kolejny etap łagodzenia restrykcji Izrael zapowiedział na 9 marca. Wtedy mają zostać otwarte restauracje, kawiarnie i puby. Choć informacja ta nie jest jeszcze potwierdzona, spekuluje się, że drugi etap łagodzenia restrykcji obejmie również tylko osoby zaszczepione oraz ozdrowieńców.

Izreal wprowadza przywileje dla zaszczepionych oficjalnie. Z kolei w Wielkiej Brytanii rząd stanowczo wyklucza możliwość dodatkowych uprawnień dla osób, które się zaszczepią. Jednak brytyjski minister ds. szczepień w jednym z wywiadów przyznał, że miejsca rozrywki i rekreacji w UK same będą mogły ustalić swoje własne zasady po rozluźnieniu lockdownu - takie zasady, które nie doprowadzą do kolejnego zamknięcia danego przedsiębiorstwa. W związku z tym niektóre firmy już rozważają wprowadzenie tzw. certyfikatów szczepień, które umożliwią wejście - np. do kina - tylko zaszczepionym na koronawirusa.