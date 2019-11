Premier Johnson rozmawiał o prywatyzacji służby zdrowia w UK i sprzedaży NHS Amerykanom - i Jeremy Corbyn ma na to dowody!

Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn twierdzi, że wszedł w posiadanie niezbitych dowodów na to, że Boris Johnson w rozmowach o relacjach handlowych z USA pozostawił "na stole" kwestię prywatuzacji NHS.

Podczas specjalnej konferencji prasowej w Londynie Corbyn ujawnił, że wszedł w posiadane liczącego sobie 451 stron dokumentu, pełnego "niezredagowanych" przez rząd informacji dotyczących rozmów na linii Londyn-Waszyngton odnośnie NHS. Lider laburzystów twierdzi, że podczas spotkań premiera Borisa Johnsona z prezydentem Donaldem Trumpem odnośnie przyszłych relacji handlowych między USA, a Wielką Brytanią kwestia prywatyzacji brytyjskiej służby zdrowia miała "pojawić się na stole", a więc jako potencjalny element "transakcji" między obiema krajami.

Informacje, do jakich udało się dotrzeć laburzystom odsłaniają "zupełnie inną wersję wydarzeń" od tej, która została oficjalnie przedstawiona przez gabinet Partii Konserwatywnej.

Premier Boris Johnson do tej pory całkowicie odcinał się do krytyki w tej kwestii i zaprzeczał, że podczas negocjacji z amerykańskimi partnerami pojawił się jakiklwiek wątek prywatyzacji NHS przez firmy z USA. - Zatem być może [Johnson] chciałby wyjaśnić, dlaczego te dokumenty potwierdzają, że USA żądają, aby NHS pojawił się na stole w rozmowach handlowych? - grzmiał z mównicy Corbyn

- Te nieocenzurowane dokumenty pozostawiają zaprzeczenia Borisa Johnsona w absolutnych strzępach - dodawał lewicowy polityk. Jak wynika z ujawnionych raportów miało dojść do sześciu rund spotkań z przedstawicielami władz USA od lipca 2017. Ostatnie z nich miał mieć miejsc "zaledwie kilka miesięcy temu", a odbywały się zarówno w Waszyngtonie, jak i Londynie

- Mówimy tutaj o tajnych rozmowach dotyczących umowy z Donaldem Trumpem po Brexicie. Umowy, która ukształtuje przyszłość naszego kraju - podsumował. Podczas imprezy kopie rzeczonego dokumentu zostały rozdane przez pracowników NHS.



Co na to wszystko brytyjski rząd? Na godzinę przed tym, jak Corbyn wyszedł na scenę w Londynie, premier napisał na Twitterze, że NHS "nie pojawi się na stole" w przyszłych negocjacji handlowych:

Our NHS will not be on the table for any trade negotiations.



We’re protecting and strengthening our NHS with more investment and an Australian style, points-based immigration system. pic.twitter.com/E9zu62zjfr