„Nie zawahałabym się zrobić tego ponownie” - mówi muzułmanka w BBC. Podczas osobistego spotkania ojciec żydowskich dzieci podziękował kobiecie za pomoc

Fot. YouTube/BBC

Mężczyzna, który padł ofiarą antysemickiej napaści w londyńskim metrze spotkał się z muzułmanką, która stanęła w jego obronie. „Przyszedł i dał mi piękne kwiaty, usiedliśmy, napiliśmy się kawy i rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach i pochodzeniu” - opowiada kobieta.

Żyd, który podróżując wraz z dwójką małych dzieci londyńskim metrem, padł ofiarą antysemickiej napaści słownej ze strony jednego z pasażerów, spotkał się w poniedziałek z muzułmanką, która stanęła w obronie jego rodziny. Mężczyzna, który już wcześniej mówił brytyjskim dziennikarzom, że jest „niezwykle wdzięczny” za pomoc Asmy Shuweikh, chciał osobiście podziękować kobiecie za interwencję i solidarność, bez których sytuacja „mogła przerodzić się w przemoc fizyczną”.

36-letnia muzułmanka powiedziała na łamach „Jewish News”: „Przyszedł i dał mi piękne kwiaty, usiedliśmy, napiliśmy się kawy i rozmawialiśmy o naszych doświadczeniach i pochodzeniu. To było bardzo miłe. Było urocze. Pozostaniemy w kontakcie”.

Z kolei w rozmowie z dziennikarką BBC Radio 5 Live Shuweikh powiedziała: - „Nie zawahałabym się zrobić tego ponownie”. „Kiedy on zaczął mówić do dzieci, pomyślałam 'nie, muszę coś powiedzieć'. Dla mnie, jako matki dwojga dzieci, jest to przerażające. Nie mogę po prostu siedzieć i patrzeć, kiedy coś takiego się dzieje”. Zapytana przez dziennikarkę, czy nie bała się skonfrontować z tak agresywnym człowiekiem, muzułmanka odpowiedziała, że kierowała się poczuciem obowiązku: - „Gdy jesteś w takiej sytuacji, to tak naprawdę nie myślisz o sobie. Myślisz po prostu, że takie działanie jest właściwe”.

Wcześniej kobieta przyznała w „Evening Standard”, że sama doświadczyła podobnych sytuacji i chciałaby, aby wtedy też ktoś stanął w jej obronie. Muzułmanka dodała, że czuła, iż sytuacja w metrze „wymyka się spod kontroli”.

Przypomnijmy, że do incydentu doszło w piątek rano w północnej linii londyńskiego metra, a całe zdarzenie zostało nagrane telefonem przez jednego z pasażerów. Na filmiku widać, jak mężczyzna, stojący przy drzwiach, obraża siedzącą obok żydowską rodzinę, posiłkując się przy tym wyrwanymi z kontekstu urywkami z Biblii. Widzimy, że inny pasażer próbował zainterweniować, jednak agresywny mężczyzna zaczął atakować również jego. Na szczęście muzułmance udało się nieco uspokoić mężczyznę i odciągnąć jego uwagę od żydowskiej rodziny.

Z kolei Żyd, którego padła ofiarą antysemickiej napaści słownej, oświadczył: „Ta podróż metrem pozostawiła we mnie mieszane odczuciami na temat społeczeństwa. Z jednej strony moja żona, moje dzieci i ja byliśmy ofiarami nikczemnej napaści w wypełnionym ludźmi pociągu metra, jednak jestem wdzięczny tym, którzy stanęli po mojej stronie”.

Jak podają brytyjskie media, mężczyzna, który dopuścił się napaści, został aresztowany przez policję w Birmingham w sobotę wieczorem. Postawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa na tle rasowym przeciw porządkowi publicznemu.

