Premier Boris Johnson nie może wykluczyć wprowadzenia czwartego lockdownu w Anglii

Brytyjski premier na wczorajszej konferencji prasowej zapowiedział, że chciałby, aby trzeci lockdown w Anglii był tym ostatnim. Nie może jednak dać "żelaznej" gwarancji w tej sprawie i całkowicie wykluczyć wprowadzenie czwartej blokady.

Przemawiając na Downing Street 10 premier Boris Johnson przede wszystkim podkreślał bezprecedensowy sukces obecnego rządu, jakim jest zaszczepienie 15 milionów osób w Wielkiej Brytanii. Założony cel udało się zrealizować jeden dzień przed zakładanym terminem i nie byłoby to możliwe bez "zdumiewającego wysiłku" wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Jednocześnie zaznaczał, że pomimo tego osiągnięcia nie przyszedł jeszcze czas na odpoczynek, bo walka z Covid-19 wciąż trwa. W dodatku wciąż brakuje wystarczających dowodów na to, że szczepienia skutecznie zapobiegają dalszej transmisji koronawirusa.

Szef brytyjskiego rządu wezwał wszystkich do cierpliwości w kwestii łagodzenia obecnie obowiązujących restrykcji, wyrażając nadzieję, że uda się uniknąć czwartego lockdownu w Anglii. "W przyszłym tygodniu określę mapę drogową, mówiąc jak najwięcej o powrocie do normalności, nawet jeśli niektóre rzeczy wciąż pozostają bardzo niepewne" - mówił premier Johnson. "Chcemy ustalić realistyczny harmonogram, czyli taki, który jest oczywiście ostrożny i uwzględnia rzeczywisty stan pandemii" - uzupełniał. Jego szczegóły zostaną ujawnione 22 lutego 2021 roku.

"Chcemy, aby ten lockdown był ostatnim" - dodawał szef rządu UK, ale odmówił udzielenia "żelaznych gwarancji" całkowicie i ostatecznie wykluczających wprowadzenia czwartego lockdownu w Anglii.

"Nie, nie mogę dać takiej gwarancji" - mówił dopytywany o kwestię czwartego ogólnonarodowego zamknięcia. "Nie mogę tego zrobić ponieważ walczymy z naturą, z chorobą, która może się mutować i zmieniać. Jednak z coraz większym optymizmem patrzę na sam zakres możliwości, jakie otwierają się dzięki szczepieniom. Mam wielką nadzieję, że będziemy w stanie iść do przodu i coraz bardziej się otwierać" - konkludował.

W kwestii dalszej realizacji programu szczepień Boris Johnson zwrócił uwagę, że od poniedziałku władze zaczęły wysyłać listy informujące o możliwości zaszczepienia się przez osoby pomiędzy 65. a 69. rokiem życia, a także osoby w wieku od 16 do 64 lat należące do grup ryzyka. W sumie to około 10,2 mln osób składające się na dwie kolejne grupy priorytetowe.

Do końca kwietnia w UK szczepione będą osoby ze wszystkich dziewięciu grup. Równolegle odbywać się będą szczepienia osób z grup 5-9 oraz osobom z grup 1-4, którzy otrzymają drugą dawkę.