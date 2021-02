Brytyjski sędzia nie miał litości - dożywotni wyrok dla polskiego "seksualnego drapieżnika" za morderstwo i gwałt

Mężczyzna już wcześniej był karany - to "seksualny drapieżnik", który "polował" na kobiety

Brytyjski sąd skazał Polaka, który zgwałcił i zamordował 21-letnią Libby Squire na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Spędzi co najmniej 27 lat za kratkami, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe.

Pod koniec zeszłego tygodnia zapadł ostateczny wyrok w głośnej sprawie "polskiego rzeźnika z Hull", jak brytyjskie media określały naszego rodaka, który dopuścił się gwałtu i morderstwa Libby Squire. Po trwającym cztery tygodnie procesie Sheffield Crown Court ława przysięgłych w skład której wchodziło 5 mężczyzn i 7 kobiet 11 lutego 2021 roku przekazała sędziemu werdykt. "Winny" - stwierdziła na wokandzie sędzia Lambert. Polak w czasie odczytywania werdyktu nie okazywał żadnych emocji. Z kolei 12 lutego określano na jak długo nasz rodak pójdzie do więzienia.

Sędzia Lambert skazał Polaka na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Za kratkami spędzi co najmniej 27 lat zanim będzie można ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Do tej pory w więzieniu spędził już 18 miesięcy w ramach wyroku za przestępstwa związane między innymi z podglądaniem innych kobiet w czasie czynności intymnych.

Spekulowaliśmy wówczas, że brytyjski sąd może zadecydować o najwyższym wymiarze kary i jak widać nie pomyliśmy się.

Przypomnijmy również, że niejako przy okazji dochodzenia w sprawie studentki ustalono, że mężczyzna ma na koncie inne przestępstwa. Dopuścił się trzykrotnego włamania, czterokrotnego aktu podglądactwa oraz dwukrotnego nieprzyzwoitego zachowania. Polak włamywał się do pobliskich nieruchomości, aby kraść (między innymi zabawki erotyczne, wibratory, kondomy i damskie majtki) oraz podglądać kobiety podczas czynności seksualnych.

Mężczyzna już wcześniej był karany - to "seksualny drapieżnik", który "polował" na kobiety

W sumie miał podglądać cztery różne kobiety między lipcem 2017, a grudniem 2018 roku "w celu zaspokojenia seksualnego". Ostatecznie skazano go na osiem i pół roku więzienia, ale koniec końców po wniesionej apelacji skrócono go do 5 lat i 8 miesięcy.

W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym portalowi "Hull Live" kobieta, będąca ofiarą Pawła R., którego media na Wyspach określają jako "chorego zboczeńca", opowiada o swoich przeżyciach. Pragnąca zachować anonimowość ofiara Polaka mówi, że nigdy nie zapomni momentu, gdy z przerażeniem uświadomiła sobie, że R. głęboko wpatruje jej się w oczy, gdy kochała się ze swoim ówczesnym chłopakiem.

