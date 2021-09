Pracownicy kluczowi będą mieli pierwszeństwo w tankowaniu samochodów? Rząd nie wyklucza takiej opcji

Fot. YouTube

Czy pracownicy kluczowi – lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, policjanci – będą mieli prawo jako pierwsi zatankować samochód na stacji benzynowej? Takiej opcji nie wykluczają nie tylko lokalne councile, ale też rząd.

Kryzys paliwowy trwa już w UK blisko tydzień, a wiele stacji benzynowych nadal przeżywa w związku z tym prawdziwe oblężenie. Paliwa rzeczywiście w wielu miejscach brakuje, ale wiadomo też, że niedobory napędza panika i nierozsądne zachowanie kierowców, którzy często tankują na zaś (wlewając paliwo nawet do dodatkowych kanistrów, butelek, a nawet plastikowych worków). Paniczne tankowanie powoduje, że z dystrybutorów coraz częściej nie mają szansy skorzystać pracownicy kluczowi, albo muszą oni na swój „przywilej” zatankowania odczekać długi czas w kolejce. I właśnie dlatego lokalne councile, a także rząd centralny nie wykluczają, że osoby wykonujące zawody lekarza, pielęgniarki, nauczyciela czy policjanta, otrzymają pierwszeństwo skorzystania ze stacji benzynowych, albo niektóre stacje zostaną przekształcone i wydzielone specjalnie do obsługi takich właśnie klientów.

Kryzys paliwowy w Surrey

Szczególnie zła sytuacja, jeśli chodzi o niedobory paliwa, panuje w Surrey. Przewodniczący lokalnego councilu Tim Oliver zaznaczył w poniedziałek wieczorem, że council może ogłosić stan wyższej konieczności i zapewnić priorytetowy dostęp do dystrybutorów paliwa pracownikom kluczowym. - Doświadczamy tych samych problemów, co wszyscy, dlatego zastanawiamy się nad (...) przyznaniem priorytetu pracownikom kluczowym. Mamy dostęp do zapasów paliwa, które możemy przyznać pracownikom kluczowym, możemy przyznać pracownikom socjalnym kartę, która umożliwi im dostęp do tych zapasów. Mamy również własne pojazdy elektryczne, więc naszą rolą byłoby koordynowanie tej działalności, aby osoby, które muszą podróżować, mogły to robić – zaznaczył Oliver.

Umożliwienie priorytetowego tankowania znajduje się także w jednym z rządowych planów, przejętym częściowo od Tony'ego Blaira, na wypadek kryzysu paliwowego. Plan „The National Emergency Plan for fuel” obejmuje 10 kroków, jakie w sytuacji kryzysowej musi podjąć rząd.