Kryzys paliwowy? Polak uspokaja, że nic złego w UK się nie dzieje i zaleca powstrzymanie się od niepotrzebnej histerii [WIDEO]

Fot. Getty

Czy w UK rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem paliwowym? Polak z Edynburga uspokaja, że cała panika w tym zakresie została wywołana przez media, a w rzeczywistości nic aż takiego złego w UK się nie dzieje. Aby udowodnić swoją tezę, nasz rodak osobiście udaje się w poszukiwanie paliwa i, o dziwo, tankuje samochód bez żadnych problemów.

Rząd brytyjski od kilku dni przekonuje nas o tym, że paliwa w UK jest pod dostatkiem i jeśli nawet na niektórych stacjach są pewne jego niedobory, to problemy nie są na tyle poważne, żeby panicznie rzucać się do robienia zapasów paliwa. W podobnym tonie zrobił swojego video-vloga Polak mieszkający w Edynburgu, który za całą sytuację obwinił media. - Wiem, że są kolejki na stacjach benzynowych, wiem, że pustoszeją półki sklepowe, tak jest, potwierdzam, tak jest, gdzieniegdzie brakuje jakichś tam produktów, gdzieniegdzie stacje benzynowe są zamknięte, gdzieniegdzie są kolejki (…) [ale] czegoś takiego, jak kryzys paliwowy, nie ma. Jak w ogóle media mogą tak to określać, skoro paliwa w magazynach, np. w magazynach w Plymouth (…), są ogromne ilości paliwa – mówi vloger.

Kierowców brakuje, ale to nie powód do paniki