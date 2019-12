Pracodawcy niechętnie zatrudniają nowych pracowników - prognozy na początek 2020 wyglądają ŹLE

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii "wstrzymują" się z zatrudnieniem nowych pracowników, ponieważ popyt spada do najniższego poziomu od siedmiu lat. Według ManpowerGroup powodem jest nie tyle sam Brexit, ile jego konsekwencje dla ekonomii i niepewność, z którą się wiąże.

Pracodawcy w UK "wcisnęli pauzę" jeśli idzie o zatrudnianie nowych pracowników - popyt na nowych pracowników spadł do najniższego poziomu od siedmiu lat. Jak wynika z sondaży przeprowadzonych przez ManpowerGroup lata silnego i regularnego przyrostu miejsc pracy na Wyspie właśnie się kończą. Powodem jest niepewność na globalnych rynkach spowodowana Brexitem oraz postępujące spowolnienie gospodarcze. Niepewni jutra przedsiębiorcy nie garną się do zwiększania swoich kadr...

Badanie przeprowadzone przez firmę rekrutacyjną, w którym wzięło udział 2101 pracodawców wykazało, że perspektywy na pierwszy kwartał 2020 roku pod względem zatrudnienia nowych pracowników są słabe. Może okazać się, że przyszły rok będzie najgorszy w tej kwestii od 10 lat.

Co ciekawe, sytuacja w brytyjskiej stolicy nie wygląda zbyt ciekawie. Do tej pory to właśnie Londyn, będący globalną metropolią i centrum finansowym świata z ogromnym potencjałem, "ciągnął" resztę kraju, w której z zatrudnieniem bywało raz lepiej, a raz gorzej. Teraz, eksperci spodziewają się, że właśnie on zostanie najbardziej dotknięty - potencjał zatrudnienia spadł o pięć punktów procentowych z czwartego kwartału 2019 do -1 w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku.

Wschodnia część regionu Midlands, opisana w badaniu jako "bastion pozytywności przez wiele lat", wyglądała jeszcze gorzej. Zaufanie pracodawców spadło aż o 15 punktów procentowych do -2%, najniższego poziomu od ponad dekady. Walia spadła do -1%, Yorkshire i Humber także do -1%, a północny-wschód uderzył o -4%.

Specjaliści z ManpowerGroup zapewniają, że tradycyjnie prężny rynek dla pracowników w londyńskim sektorze finansowym zaczął wysychać latem. Od tamtej pory regularnie się kurczy, w szczególnie wśród firm księgowych i kancelarii prawnych, które wcześniej agresywnie rekrutowały pracowników.

Raport, który jest wykorzystywany jako główny wskaźnik ekonomiczny przez między innymi Bank Anglii i Ministerstwo Skarbu, ostrzega przed spadkiem poziomu zaufania pracodawców w prawie każdym sektorze i regionie na początku 2020.