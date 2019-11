LIDL szykuje znaczące podwyżki dla 19 000 pracowników! Od marca 2020 r. stawki będą wyższe od National Living Wage o 13-30 proc.!

Fot. Getty

Niemiecka sieć sklepów dyskontowych LIDL ogłosiła, że od marca 2020 r. znacznie podwyższy pensję dla 19 000 pracowników na Wyspach. Stawki mają być wyższe od stawek minimalnych National Living Wage o 13-30 proc.

Na przyszłoroczne podwyżki dla szeregowych pracowników LIDL przeznaczył właśnie £10mln. - Mając na uwadze ten czas niepewności [związany z Brexitem – przyp.red.], mamy szczęście, że możemy zainwestować w naszych pracowników i zapewnić im spokój ducha w kwestii ich wynagrodzenia - powiedział Christian Härtnagel, dyrektor wykonawczy Lidla na Wielką Brytanię. - Nasi pracownicy, opłacani według stawki godzinowej, stanowią ponad 80 proc. całej siły roboczej i są absolutnym kręgosłupem dla naszej działalności. To dzięki nim nadal jesteśmy najszybciej rozwijającym się supermarketem i to dzięki nim jesteśmy w stanie realizować nasze ambitne plany ekspansji – dodał.

Zobacz też: UWAGA: Już wkrótce wzrośnie stawka Real Living Wage! W Londynie wyniesie £10,75, a w pozostałej części kraju - £9,30

LIDL zapowiedział, że podwyższy pensję dla nowych pracowników z £10,55 do £10,75 za godzinę pracy w Londynie i z £9 do £9,30 za godzinę pracy poza stolicą. Z kolei wynagrodzenie dla pracowników o pewnym już stażu pracy w sieci wzrośnie nawet do £11,70 za godzinę pracy, w zależności od posiadanego doświadczenia i zamieszkiwanego regionu. Stawki zaproponowane pracownikom w LIDL-u będą zatem o 13-30 proc. wyższe, niż stawki godzinowe ‘National Living Wage’. Stawki te będą także zgodne z najnowszymi zaleceniami ws. wynagrodzenia Real Living Wage, wydanymi przez Living Wage Foundation.

ZOBACZ porównanie - ile kupimy w UK, a ile w Polsce zarabiając medianę?