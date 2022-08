Prace marzeń w Wielkiej Brytanii i zarobki, jakie oferują

W pracy marzeń nie chodzi tylko o pieniądze, ale też samą przyjemność jej wykonywania. Gdybyście mogli wybrać swoją pracę marzeń, co by to było? Kierowanie drużyną piłkarską, zajmowanie się zwierzętami, latanie samolotem czy robienie czegoś pożytecznego dla innych?

Ankieta przeprowadzona wśród 1000 osób pokazała, jak czują się w obecnej swojej pracy, czy im ona odpowiada albo gdzie najbardziej chcieliby pracować. Co ciekawe wysoko została oceniona praca związana ze służbą publiczną, a także bycie własnym szefem.

Prace marzeń w Wielkiej Brytanii

Respondenci biorący udział w badaniu wymienili prawie 230 różnych zawodów, które ich zdaniem można nazwać pracą marzeń. Co ciekawe większość zawodów z pierwszej dwudziestki nie jest wcale znana z wysokich zarobków, a około połowa (dokładnie 47 proc.) nie wymaga wyższego wykształcenia.

32 proc. wymienionych zawodów ma coś wspólnego ze sobą, gdyż ją to prace, które wiążą się z pomaganiem innym ludziom w znaczący sposób – w edukacji, opiece zdrowotnej, pogotowiu ratunkowym lub w sektorze charytatywnym.

Zarówno nauczanie jak i pielęgniarstwo znalazły się w pierwszej piątce mimo spadających realnych płac i braków kadrowych. Według najnowszych rocznych szacunków ONS dotyczących wynagrodzeń, średnie wynagrodzenie pełnoetatowych nauczycieli akademickich wynosi 40 122 funtów, a pielęgniarek 36 223 funtów rocznie.

Drugie miejsce na liście dotyczącej pracy marzeń zajęło samozatrudnienie lub prowadzenie firmy, przy czym respondenci wymieniają różny rodzaj działalności. Wśród przykładów znalazło się bycie szefem firmy sprzątającej plażę, prowadzenie działalności rzemieślniczej, posiadanie sklepu muzycznego, hotelu lub salonu kosmetycznego.

Ponad połowa (59 proc.) osób, które udzieliły tej odpowiedzi, jest zatrudniona na stanowiskach innych niż kierownictwo i być może jest gotowa na większe wyzwania. Na trzecim miejscu w odpowiedziach badanych znalazła się „moja obecna praca”. Spośród osób, które wolałyby wykonywać swoją dotychczasową pracę, niż jakąkolwiek inną, jedna trzecia (33 proc.) użyła takich określeń, jak „idealna”, „szczęśliwa”, aby ją opisać.

Zarobki w pracy marzeń

Poniżej przedstawiamy sporządzoną na podstawie badania listę najlepszej pracy marzeń i średnich zarobków, jakich można w niej oczekiwać.

1. Nauczyciel (40 122 funtów rocznie)

2. Właściciel firmy/samozatrudniony (-)

3. „Moja obecna praca” (-)

4. Pielęgniarka (36 223 funtów rocznie)

5. Praca ze zwierzętami (20 162 funtów rocznie)

6. Brak zatrudnienia (-)

7. Zawodowy sportowiec (-)

8. Prawnik (50 069 funtów rocznie)

9. Pilot (63 670 funtów rocznie)

10. Położna (38 879 funtów rocznie)

11. Lekarz (64 515 funtów rocznie)

12. Policjant (42 114 funtów rocznie)

13. Pisarz (30 818 funtów rocznie)

14. Księgowy (41 764 funtów rocznie)

15. Muzyk / piosenkarz (30 363 funtów rocznie)

16. Projektant wnętrz (30 363 funtów rocznie)

17. Weterynarz (40 060 funtów rocznie)

18. Członek załogi pokładowej w samolocie (30 273 funtów rocznie)

19. Pracownik organizacji charytatywnej (32 256 funtów rocznie)

20. Organizator wydarzeń (26 669 funtów rocznie)

21. Trener piłkarski (22 920 funtów rocznie)

David Richter, dyrektor ds. marketingu w firmie Ciphr, która przeprowadziła wyżej wspomniane badanie, powiedział:

- Wielu z nas miało pracę marzeń, do której aspirowaliśmy, gdy byliśmy jeszcze młodzi i – jak pokazują nasze badania – wielu z nas wciąż myśli o idealnej pracy. (…) Podczas gdy niektóre idealne lub wymarzone prace są trudniejsze do wykonania niż inne, takie jak bycie astronautą lub kierowcą wyścigowym, większość zawodów znajdujących się na liście 20 idealnych prac nie jest szczególnie nierealnych lub nieosiągalnych.

