Praca zdalna pozostanie z nami na dłużej? Duża część pracowników w UK nie wierzy, że w tym roku wróci do pracy stacjonarnej

Fot. Getty

Z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez YouGov wynika, że ponad 30 proc. pracowników biurowych w UK nie wierzy, że wróci do pracy stacjonarnej do końca tego roku. Niemal co 10. ankietowany uważa, że pracodawcy, którzy będą mogli sobie na to pozwolić, przerzucą się na pracę zdalną na stałe.

Ankieta YouGov, przygotowana na zlecenie firmy e-learningowej Skillcast wśród nieco ponad 4 tys. pracowników biurowych, przyniosła zaskakujące rezultaty. Aż 25 proc. respondentów stwierdziło, że nie wierzy w to, by ich powrót do pracy stacjonarnej nastąpił przed 2021 r. Co więcej, aż 8 proc. ankietowanych jest przekonanych o tym, że praca zdalna zostanie z nami na stałe i że pracodawcy chętnie zaadoptują ten nowy, nieco wymuszony (ale w gruncie rzeczy korzystny dla firm) model pracy. Jednocześnie 45 proc. uczestników badania wyraziło nadzieję na powrót do pracy stacjonarnej do grudnia tego roku.

Praca zdalna stanie się normą?

- Najnowsze badanie pokazuje, że praca z domu pozostanie z nami w dającej się przewidzieć przyszłości. To sygnał ostrzegawczy dla firm, aby zainwestowały w środki wspierające pracowników wykonujących swoje zadania zdalnie i zarządzających ryzykiem braku zgodności – zaznaczył Vivek Dodd, ze Skillcast. A o środki takie będą musiały zapewne zadbać przede wszystkim większe firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników. Bo właśnie tam, jak pokazuje badanie, ryzyko przejścia na pracę zdalną jest największe. W mniejszych firmach jest ono nieco mniejsze – dość powiedzieć, że w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, powrotu do pracy przed końcem roku spodziewa się aż 55 proc. zatrudnionych, a przeciwnego zdania jest jedynie 13 proc. z nich.