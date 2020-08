Ministerstwo Transportu potwierdza - kwarantanna w UK obowiązuje po przeprawie promem. Co z Eurotunelem?

Brytyjskie Ministerstwo Transportu zajęło stanowisko w sprawie kwarantanny po przeprawie promem do UK.

Wokół nowych zasad kwarantanny w UK pojawiło się wiele chaosu, spowodowanego niejasnościami - szczególnie w kwestii przekraczania granicy promem oraz Eurotunelem. Brytyjskie Ministerstwo Transportu zajęło stanowisko w tej sprawie.

Niejasności wokół kwarantanny w UK po podróży promem i Eurotunelem spowodowały chaos zarówno wśród podróżujących, jak i wśród firm przewozowych. Jakie jest stanowisko brytyjskiego Ministerstwa Transportu?

Kwarantanna w UK obowiązuje po przeprawie promem

Brytyjski Departament Transportu (DfT) potwierdził, że osoby, które dotrą na terytorium Wielkiej Brytanii płynąc promem z kraju objętego kwarantanną w UK, będą musiały poddać się izolacji na 14 dni tuż po przybyciu na Wyspy. Potwierdzenie to zostało wypowiedziane w rozmowie z dziennikiem „The Independent”, gdy brytyjskie ministerstwo powiedziało, że ponieważ - po pierwsze - osoby podróżujące pojazdami kołowymi (samochodami, autokarami itp.) do UK za pośrednictwem promu, muszą opuścić pojazd przed wypłynięciem promu z portu (ze względów bezpieczeństwa); oraz - po drugie - ponieważ zakłada się odgórnie, że w związku z tym osoby te miały kontakt z osobami spoza swojego pojazdu, gdy statek przebywał jeszcze na terytorium kraju objętego kwarantanną w UK, dlatego osoby podróżujące promem do UK muszą poddać się kwarantannie po dotarciu na Wyspy.

Oznacza to, że kwarantanna w UK obowiązuje osoby podróżujące samochodami, autokarami czy innymi pojazdami kołowymi i przeprawiające się do UK promami płynącymi z portów we Francji i Holandii. Kwarantanna obowiązuje więc nawet wtedy, gdy w czasie podróży przez kraj objęty kwarantanną pojazd nie ma żadnego postoju lub/i osoby podróżujące nie mają żadnego kontaktu z osobami spoza swojego pojazdu.

Co z Eurotunelem?

W kwestii Eurotunelu wciąż brakuje jasnego stanowiska władz UK, ale tutaj zarówno przewoźnicy, jak i podróżni mają mniej wątpliwości. Jak donosi dziennik „The Independent”, w praktyce przy przejeździe Eurotunelem kwarantanna nie jest nakładana, gdy podróżni są w stanie uniknąć wysiadania z pojazdów po stronie francuskiej.

Według informacji brytyjskiego dziennika, obecnie przez Eurotunel bez kwarantanny w UK są „przepuszczani” nawet właściciele zwierząt domowych - choć muszą oni wyjść z pojazdu, by stawić się w biurze w terminalu w Calais. Brak kwarantanny w UK w tym przypadku uzasadnia się tym, że wizyta w biurze ma miejsce po przejściu przez formalności graniczne strony brytyjskiej.

Brytyjscy przewoźnicy wzywają rząd UK do większej jasności w kwestii kwarantanny w UK, ponieważ obecna sytuacja stawia podróże Eurotunelem w zupełnie innej pozycji, niż podróże promem, a to z kolei może zaburzyć równowagę, spychając większość ruchu kołowego w stronę Eurotunelu.

Zasady kwarantanny w przypadku podróży samochodem z PL do UK

Przypomnijmy, że według aktualnie obowiązujących zasad, 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do UK należy się poddać, jeśli podczas podróży pojazdem (samochodem, autokarem itp.) przez kraj objęty kwarantanną:

ktoś wysiądzie z pojazdu, będzie miał kontakt z osobami spoza pojazdu, a następnie wsiądzie do pojazdu z powrotem

do pojazdu wsiądzie nowy pasażer.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnych stronach rządowych: TRAVEL CORRIDORS.

