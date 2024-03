Praca i finanse Praca po powrocie do Polski – czy rzeczywiście jest tak łatwo znaleźć pracę?

Po latach spędzonych na zagranicznym rynku zatrudnienia można czuć się zdezorientowanym, szukając pracy w Polsce. Rynek pracy zmienił się diametralnie. Niskie bezrobocie, brak pracowników i firmy prześcigające się w benefitach, aby skusić kandydatów. Ta prezentuje się rynek pracy w Polsce w 2024 roku. Jednak czy rzeczywiście tak łatwo znaleźć pracę w naszym kraju? Przedstawiamy cztery proste zasady, ułatwiające szukanie pracy po powrocie z emigracji.

Szukanie pracy w Polsce po kilku czy kilkunastu latach na emigracji, nie jest łatwym zadaniem. Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy cztery praktyczne wskazówki dla poszukujących pracy w PL. Wracając do Polski, dobrze jest pamiętać, że przez lata emigracji zmiany zaszły zarówno po naszej stronie (doświadczenie życiowe i zawodowe, kursy, studia, inna perspektywa), ale także po stronie kraju, do którego wracamy. Może się okazać, że Polska, którą zostawiliśmy lata temu, teraz jest nie do poznania – szczególnie pod względem reguł rządzących rynkiem pracy. Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek, które ułatwią sprawne odnalezienie się w polskiej rzeczywistości zawodowej.

Poznaj rynek pracy w Polsce oraz określ swoje cele, oczekiwania i możliwości

Polski rynek pracy jest już praktycznie tak elastyczny, jak rynek niemiecki czy brytyjski. Wiele się zmieniło przez ostatnie 20-30 lat. Na polski rynek weszła duża liczba korporacji, które silnie wpłynęły na krajobraz zatrudnienia – szczególnie w dużych miastach. Rodzime firmy muszą z nimi konkurować o kandydatów, co jest korzystne dla pracowników. Standard pracy, warunki, dodatkowe świadczenia pracownicze i przywileje znacznie się poprawiły w ostatnich latach. Obecnie mamy rynek pracownika, co oznacza, że jest dużo ofert pracy i niskie bezrobocie. Wg raportu GUS bezrobocie jest na poziomie 5%. Gorzej jest w mniejszych miejscowościach, lepiej w dużych miastach. Aby się w tym wszystkim odnaleźć, warto poszperać w internecie – jeszcze zanim wrócimy do Polski.

Planowanie swojej ścieżki zawodowej to podstawa sukcesu

Pracę bez problemu można znaleźć w korporacjach, handlu, opiece. Brakuje pracowników fizycznych we wszystkich sektorach, a także kierowców. W Polsce jest 29 zawodów deficytowych co oznacza, że brakuje w nich pracowników. Ze znalezieniem pracy teoretycznie nie ma problemu. Gorzej jeśli wracamy do kraju nastawieni na powrót do pracy w zawodzie, którego przez lata migracji nie wykonywaliśmy. Przerwa w doświadczeniu może nam to uniemożliwić. Dlatego dobrze jest zacząć od określenia własnych celów, priorytetów i oczekiwań. Następnie można „przymierzyć” te cele i oczekiwania do swoich realnych umiejętności, doświadczenia, kompetencji. Gdy już znamy swoje oczekiwania i możliwości, sprawdźmy, czy na polskim rynku pracy jest szansa znaleźć oferty, które będą dla nas satysfakcjonujące – w tym celu można przeszukiwać portale internetowe, taki jak Pracuj.pl czy Linkedin, na których pracodawcy wstawiają ogłoszenia o pracy i poszukują pracowników.

Zbieraj dowody swoich mocnych stron do CV

Aby ułatwić sobie późniejsze aplikowanie o pracę, dobrze jest pozbierać dokumenty, które potwierdzają wszelkie nasze mocne strony i osiągnięcia, które podamy w CV – doświadczenie zawodowe, wykształcenie, odbyte kursy, zdobyte certyfikaty, umiejętność posługiwania się językiem obcym itd. Za granicą nierzadko pracuje się fizycznie lub w pracach niewymagających kwalifikacji, co jest potem problemem w CV.

Zacznij szukać pracy w Polsce przed wyjazdem

Wiele osób, przebywających na emigracji, wychodzi z założenia, że najpierw wrócą do Polski, a potem „jakoś” znajdą pracę. Niestety, nie jest to najlepsza strategia – chyba, że nie będzie nam przeszkadzało życie z oszczędności nawet przez kilka miesięcy. Warto więc zacząć szukać pracy w Polsce jeszcze przed wyprowadzką. W dzisiejszych czasach coraz więcej firm dysponuje możliwością przeprowadzenia rekrutacji (w tym rozmowy kwalifikacyjnej) online, zatem może się okazać, że jeszcze przed powortem do Polski będziemy mieć podpisaną umowę z wymarzonym pracodawcą. Można także zatrudnić się tymczasowo w dostępnej pracy (korporacje rekrutują nieustannie duże ilości osób) i potem spokojnie szukać pracy, która bardziej nam odpowiada.

Gdzie szukać pracy w Polsce?

Istnieje wiele sposobów na znalezienie pracy w Polsce. Najbardziej popularne przedstawiamy poniżej.

Portale z ofertami pracy:

Pracuj.pl

OLX

Gumtree

Indeed

Jobrapido



Strony internetowe firm: Wiele firm publikuje oferty pracy na swoich stronach internetowych

Urzędy pracy: Urzędy pracy oferują bezpłatne pośrednictwo pracy, a także szkolenia i kursy zawodowe.

Media społecznościowe: Grupy na Facebooku i LinkedIn mogą być dobrym źródłem informacji o ofertach pracy. Warto stworzyć swój profil na LinkedIn i oznaczyć się jako poszukujący pracy.

Jakie są popularne zawody w Polsce?

W Polsce najbardziej poszukiwani są: