Pozytywna akcja w czasie lockdown. Każdego ranka jej mieszkańcy wspólnie tańczą z zachowaniem dystansu społecznego

W miasteczku Frodsham (niedaleko Chester) mieszkańcy jednej z ulic każdego ranka - z zachowaniem dystansu społecznego – tańczą do żywiołowej muzyki dzięki inicjatywie jednej z sąsiadek. Pomysł spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że niemal na każdym trawniku, można zobaczyć ćwiczącego sąsiada.

52-letnia nauczycielka gimnastyki zawodowo prowadzi ćwiczenia dla osób starszych, jednak w obecnych wyjątkowych okolicznościach związanych z epidemią koronawirusa postanowiła wprowadzić pewne zmiany i każdego ranka organizuje zajęcia dla swoich sąsiadów.

Gimnastyka poranna odbywa się przy żywiołowej muzyce, co spotkało się z dodatkowym aplauzem ćwiczących, wśród których są także dzieci. Aby regułom stało się zadość, wszystko odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego i każdy ćwiczy na własnym podjeździe lub chodniku przy swojej posesji.

Jak powiedziała prowadząca gimnastykę Janet Woodcock:

- Nie jestem wyszkoloną tancerką, co na pewno widać! Po prostu włączam jakąkolwiek podnoszącą na duchu muzykę, która może ludzi cieszyć. Uczę gimnastyki osoby starsze.

