Niecodzienny widok! Wyludnione ulice walijskiego miasta opanowały dzikie kozy

Zamknięci w domach mieszkańcy walijskiego Llandudno ze zdziwieniem stali przy oknach i patrzyli na ulice ich wyludnionego miasteczka, gdy zostało opanowane przez stado dzikich kóz.

Mieszkańcom walijskiego miasteczka Llandudno w tym trudnym czasie izolacji dostarczyło rozrywki stado dzikich kóz, które zwabione brakiem zgiełku i obecności ludzi na ulicach, postanowiło zbadać sytuację.

Przeczytaj też: Koronawirus w UK: z obawy przed zakażeniem Brytyjka "wykąpała" w wannie swoje zakupy z Tesco!

Radna miasteczka, Carol Marubbi powiedziała:

- Kozy są ciekawskimi zwierzętami i pewnie, jak wszyscy inni, zastanawiają się, co się dzieje.

Lokalny reporter, Andrew Stuart postanowił udokumentować całe zdarzenie i nagrać stadko. Powiedział także, że, gdy tylko je zobaczył, zadzwonił na policję, gdyż zwierzęta nie respektowały dwumetrowego dystansu.

BBC podało, że wspomniane kozy mieszkają na wzgórzu Great Orme i nie pierwszy raz postanowiły odwiedzić miasto – wizyty te zdarzają im się w złą pogodę, jednak nigdy nie pojawiają się w centrum Llandudno, gdyż odstrasza je ruch samochodowy i tłok.

Tym razem ze względu na wyjątkowe warunki związane z epidemią ludzie zostali w domach, a kozy skorzystały z okazji i przespacerowały się po centrum.

Polecane: Supermarkety wycofują część limitów dla kupujących

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.



Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC