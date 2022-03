Pożar w budynku w centralnym Londynie. Strażacy uratowali uwięzioną na 17. piętrze kobietę [zdjęcia]

fot. Twitter

Po tym, jak w poniedziałek po południu w budynku mieszkalno-biurowym przy Whitechapel High Street w Londynie wybuchł pożar, konieczna była ewakuacja 60 osób. Ponad 125 strażaków walczyło z ogniem.

Z odległych miejsc w Londynie widać było gęsty dym i płomienie wydobywające się z 17. piętra budynku przy Whitechapel High Street (Aldgate East). Strażacy użyli do gaszenia pożaru największej drabiny w Europie o wysokości 64 metrów.

Twenty fire engines are now at the scene of the #Whitechapel fire which is in a block of flats and offices. Our Control Officers have taken more than 50 calls to the blaze © @dinglebobshttps://t.co/wyMmpNeYbppic.twitter.com/ijiW2WNOg8