„Brytyjczycy mieszkający na terenie Unii nie mogą zachować praw sprzed Brexitu” - Trybunał Sprawiedliwości UE bliski wydania ważnego orzeczenia

Fot. Getty

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest bliski wydania orzeczenia ws. zachowania przez Brytyjczyków mieszkających na terenie Wspólnoty praw sprzed Brexitu. Negatywnie w tej sprawie wypowiedział się właśnie rzecznik generalny, a opinia rzecznika jest zazwyczaj uwzględniana w orzeczeniach wydawanych przez TSUE.

Wszystko wskazuje na to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wyda orzeczenia przychylnego Alice Bouilliez – Brytyjki, która od 37 lat mieszka w południowo-zachodniej Francji, a która chciała zachować prawa, jakie przysługiwały jej na terenie UE przed Brexitem. Bouilliez argumentowała przed sądem, że obywatelstwo UE jest prawem podstawowym, którego nie należy odbierać bez zgody zainteresowanych, a ona sama na skutek Brexitu utraci teraz prawo do głosowania w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego. Niestety Brytyjka nie mogła się ubiegać o obywatelstwo francuskie z uwagi na przysięgę wierności królowej, którą złożyła pracując niegdyś dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Brytyjczycy nie będą mogli korzystać z wszystkich praw w UE, które przysługiwały im przed Brexitem

Rzecznik generalny TSUE wyraził właśnie opinię, że obywatele brytyjscy, którzy mieszkają na kontynencie, nie będą mogli zachować wszystkich korzyści wynikających z obywatelstwa jednego z krajów członkowskich UE. I choć opinia rzecznika nigdy nie jest dla sędziów TSUE wiążąca, to orzeczenie sądu jest z nim zazwyczaj zgodne. Należy się więc spodziewać, że podobne orzeczenie zostanie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości UE w czerwcu tego roku.

Podejście do Brytyjczyków mieszkających w UE nie jest satysfakcjonujące?

Adwokat Alice Bouilliez, Julien Fouchet uważa, że opinia rzecznika jest krokiem wstecz dla rozwoju Unii Europejskiej. - Nasze argumenty nie zostały wysłuchane. (…) Rzecznik uważa narodowość za podstawowe kryterium i że miejsce zamieszkania się nie liczy. Zdaje się, że [rzecznik] myśli, że obywatele Wielkiej Brytanii mogą z łatwością ubiegać się o podwójne obywatelstwo, ale nie zawsze tak jest – zaznaczył pełnomocnik Francuzki. I dodał, że według niego opinia rzecznika TSUE jest „nadmiernie uproszczona”, a także że stanowi „duży krok wstecz dla Unii Europejskiej”. - Uważam, że obywatelstwo UE jest jednym z najważniejszych osiągnięć Unii. Jego utrata pociąga za sobą poważne konsekwencje – doprecyzował Fouchet.