Pożar w Birmingham: W gruzach znaleziono ciało kobiety, a mężczyzna uratowany przez sąsiadów walczy o życie

Co najmniej jedna osoba nie żyje.

W Birmingham doszło do wybuchu gazu, który spowodował potężny i tragiczny w skutkach pożar kilku domów mieszkalnych. Jak na razie potwierdzono jedną ofiarę śmiertelną, a bohatersko uratowany przez sąsiadów mężczyzna walczy o życie w szpitalu.

Co najmniej cztery domy mieszkalne ucierpiały w wielkim pożarze, do jakiego doszło na Dulwich Road w Kingstanding w Birmingham tuż po godzinie 20:30 w niedzielę 26 czerwcz 2022. Pożar wybuchł na skutek eksplozji gazu. Ewakuowano mieszkańców licznych pobliskich posesji.

Tragiczny pożar w Birmingham

W zgliszczach znaleziono ciało kobiety - jest to jak dotąd jedyna potwierdzona ofiara śmiertelna wielkiego pożaru w Birmingham. O tragicznym odkryciu poinformowała straż pożarna z West Midlands w komunikacie: „Jest nam bardzo przykro, ponieważ potwierdzamy, że na miejscu znaleziono martwą kobietę”.

Na Twitterze pojawiło się nagrania, pokazujące płonące domy, zniszczenia i gruz. Wokół zgromadziło się sporo ludzi.

Mężczyzna uratowany z pożaru przez bohaterskich sąsiadów

Jeden mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala Queen Elizabeth Hospital w stanie zagrożenia życia. Czterech innych mężczyzn, którzy ucierpieli w mniejszym stopniu, zostało opatrzonych przez sanitariuszy na miejscu.

Pogotowie poinformowało, że ciężko ranny mężczyzna, który trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie i walczy o życie, został uratowany przez grupę sąsiadów, którzy z narażeniem życia weszli do płonącego domu, by wydostać z płomieni uwięzionego w środku mężczyznę.

