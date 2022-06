Manchester: 15-letni chłopak z Polski zginął stając w obronie swojej matki

Tragiczna śmierć 15-latka z Polski w Manchesterze - Jakub Sz. zginął próbują bronić swoją matkę zaatakowaną przez nożownika. "Dla naszej rodziny jest bohaterem" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez rodzinę naszego młodego rodaka.

Do tych wydarzeń doszło w miniony czwartek, 9 czerwca 2022, w północnej części Manchesteru. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Greater Manchester Police do ataku doszło w domu zamieszkałym przez polską rodzinę. Funkcjonariusze policji zostali zawiadomieni przez ratowników medycznych z North West Ambulance Service w sprawie interwencji w Miles Platting, śródmiejskiej część Manchesteru, 2,4 km na północny wschód od centrum miasta. Jak podaje portal "Manchester Evening News" doszło do napaści. Nasi rodacy zostali zaatakowani przez napastnika uzbrojonego w nóż. 15-letni Kuba stanął w obronie swojej matki. Został poważnie zraniony, a o udzieleniu mu pierwszej pomocy na miejscu, ratownicy medyczni przewieźli go do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Zgon młodego Polaka odnotowano po około godzinie o przewiezienia go do placówki medycznej.

Z kolei stan jego 40-letniej matki pozostaje stabilny. Kobieta nada przebywa w szpitalu, ale jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

15-letni "chłopiec bohater" z Polski - Jakub Sz. zginął broniąc swojej matki

W dzień później, w piątek 10 czerwca 2022 roku, brytyjskiej policji udało się aresztować w hrabstwie Kent 44-letniego mężczyznę podejrzanego do atak na polską rodzinę. Jak podaje serwis informacyjny BBC domniemany sprawca miał być osobą znaną Jakubowi Sz. i jego matce.

Za pośrednictwem oficjalne strony Greater Manchester Police bliscy zmarłego wydali oświadczenie w sprawie tych tragicznych wydarzeń:

"Jakub był czule nazywany przez rodzinę Kubą. Zawsze był popularnym dzieckiem, nawiązywał przyjaźnie gdziekolwiek był, dzięki swojej przyjaznej i gadatliwej naturze. Zawsze mówił, co myśli, był psotny, zabawny i zawadiacki. Kochał swojego Xboxa i piłkę nożną, był kibicem Manchesteru City. Był taki, jak każdy inny chłopiec w jego wieku. Pomagał tak wielu ludziom, nawet tym, których dopiero co poznał. Dla naszej rodziny jest bohaterem" - jak cytujemy, za polskim serwisem "Fakt".

"Dla naszej rodziny jest bohaterem" - czytamy w oświadczeniu jego rodziny

"Wciąż kontynuujemy nasze śledztwo" - komentował dla brytyjskich mediów Alicia Smith z zespołu Major Incident Team. "Wczorajsze aresztowanie było ogromnym krokiem w kierunku potencjalnego uzyskania przez rozpaczającą rodzinę odpowiedzi, których tak bardzo potrzebują. Nastoletni chłopiec, który miał przed sobą całe życie, tragicznie stracił życie, a jego matka nie tylko rozpacza po stracie syna, ale także dochodzi do siebie po tym, co bez wątpienia było bardzo traumatycznym przeżyciem".

