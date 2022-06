Polak brutalnie pobity do nieprzytomności chwilę po przyjeździe do Londynu. Za to, że pochodzi z Polski [wideo]

fot. Twitter

Brytyjskie media nagłaśniają sprawę brutalnego pobicia 31-letniego Polaka, który po przyjeździe do Londynu zapytał dwóch mężczyzn o drogę. Słysząc jego akcent, zaczęli dopytywać się naszego rodaka, skąd jest, a gdy dowiedzieli się, że przyjechał z Polski, zaczęli go brutalnie bić do nieprzytomności.

31-letni Polak nie był w Londynie nawet godziny, gdy został pobity do nieprzytomności przez dwóch mężczyzn w garniturach przed jednym z pubów w biały dzień niedaleko stacji Victoria, gdy zapytał ich o drogę.

Brutalne pobicie Polaka w Londynie

31-letni Polak mieszkał w 2013 roku w Wielkiej Brytanii, po czym wrócił do Polski ja jakiś czas, a później zdecydował się ponownie wyjechać na Wyspy i zamieszkać z przyjaciółmi w Londynie. W sobotę przyjechał z Bath na Victoria Station, aby spotkać się z nimi w pubie, ale zepsuł mu się telefon, więc zapytał przypadkowych Brytyjczyków o drogę.

Spytał przypadkowych mężczyzn, gdzie może doładować telefon i gdzie jest stacja metra.

- Zamiast powiedzieć mi: „Przepraszam, nie mogę ci pomóc”, zaczęli mnie wyzywać. Zapytali mnie, skąd jestem i powiedziałem, że z Polski. Potem zaczęli mnie bić. To było straszne. Po prostu boję się iść do sklepu, nie mogę spać, jestem przerażony i wszystko mnie boli. Bolą mnie plecy, oko, policzek i twarz. To było rasistowskie. Nie zaczęli mnie atakować, dopóki nie powiedziałem, że jestem z Polski. Bili mnie, aż straciłem przytomność – powiedział „Daily Mail” 31-letni Polak, który po napaści, odzyskał przytomność dopiero w szpitalu.

The guy on the left is the one who gave the beating. He ran off when a cop van showed up (didn't stop as enroute to another job)



Victim now at St Thomas' A&E with a nasty head injury.

Poszukiwanie napastników

Przypadkowa osoba siedząca w pubie sfilmowała moment ataku na Polaka i dzięki temu policja zna rysopis napastników i jest w trakcie ich poszukiwań. Na nagraniu widać, jak brutalne było to pobicie. Możemy zobaczyć moment powalenia Polaka na ziemię przez jednego z mężczyzn w garniturze i to, jak bije naszego rodaka w furii na Elizabeth Street.

Hello, wondering if anyone knows these two lovely men in light grey suits punching the life out of this man who simply asked a question at Victoria Coach Station? No faces, but any leads would be great

Świadkowie ataku krytykowali policję, że nie przyjechała z pomocą. Jak powiedział zaatakowany Polak:

- Pewna pani opublikowała nagranie ze mną i wezwała karetkę. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli, a ten film jest dobry, bo dzięki niemu ci faceci zostaną złapani.

Policja, zapytana o to, dlaczego odmówiła stawienia się na miejsce zdarzenia, poinformowała: „Funkcjonariusze nie uczestniczyli w tym incydencie, ale od tego czasu rozmawiali zarówno z ofiarą, jak i świadkami tej napaści. Trwa śledztwo w celu zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za ten atak. Kiedy policja otrzymuje telefony w sprawie incydentów, ocenia je pod wieloma względami, także tym, czy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. W tym przypadku dzwoniący stwierdził, że podejrzany opuścił miejsce zdarzenia i wezwano karetkę”.

Nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań, ale śledztwo jest w toku.

