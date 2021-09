Powrót do Polski: Zarejestrowanie w Polsce pojazdu używanego, sprowadzonego z państwa spoza UE

Fot: pxhere/Wikimedia Commons

Jak wyglądają procedury związane z przerejestrowaniem samochodu sprowadzonego z zagranicy? Czego należy dopilnować? Poniżej prezentujemy listę potrzebnych dokumentów i podliczamy ile to wszystko będzie kosztować.

Opierając się na oficjalnych danych dostępnych na polskich stronach rządowych prezentujemy praktyczny poradnik dotyczący rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, spoza kraju należącego do UE przy powrocie do kraju.

Termin rejestracji pojazdu:

Samochodem sprowadzonym z kraju spoza UE można poruszać się po polskich drogach tylko do 30 dni. Po upływie tego terminu jest to niezgodne z polskim prawem. W ciągu owych 30 dni trzeba dokonać rejestracji pojazdu.

Jak wygląda procedura rejestracji?

W zasadzie całość procedury można streścić w czterech krokach:

1. Wykupienie ubezpieczenie OC.

2. Zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów.

3. Wykonanie wszelkich opłat.

4. Złożenie dokumentów w urzędzie.

UWAGA! Jak czytamy na stronach rządowych: "pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC NIE może poruszać się po drogach."

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu spoza UE?

Oto pełna lista, którą podajemy za rządowym serwisem "Powroty":

wniosek o rejestrację pojazdu,

dokument, który potwierdzi, że osoba zgłaszająca jest właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu,

dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony - wystarczy oświadczenie wnioskującego, w którym napisze, że pojazd nie ma tablic albo że tablice rejestracyjne należy zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony),

potwierdzenia wszystkich opłat,

kartę pojazdu - jeśli pojazd już kiedyś był zarejestrowany w Polsce, a następnie został wywieziony do innego państwa, a teraz sprowadzasz go z powrotem do Polski,

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (zaświadczenie wydaje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów; wynik badania musi być pozytywny; pojazd bez ważnego badania technicznego nie może poruszać się po drogach),

dowód rejestracyjny,

dowód odprawy celnej (dokument należy wziąć z urzędu celnego).

Komplet dokumentów należy złożyć bezpośrednio w urzędzie, wysłać pocztą lub złożyć online (o ile istnieje taka możliwość!). Polski urzędnik na okres 30 dni zarejestruje pojazd, ale tylko czasowo, a dopiero potem na stałe.

UWAGA! Jak czytamy na stronach rządowych dokumenty składamy w tym wydziale komunikacji, który jest właściwy dla danego miejsca zamieszkania (urząd starostwa powiatowego, urząd miasta lub urząd dzielnicy).

Kto może zarejestrować pojazd?

właściciel pojazdu/wszyscy współwłaściciele pojazdu,

właściciel lub pełnomocnik firmy, do której należy pojazd,

osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Jakie koszty wiążą się z rejestracją pojazdu?

A ile to wszystko kosztuje? Oto "cennik", który jest dostępny na oficjalnej stronie "Powrotów":

85 zł - opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,

13,50 zł - opłata za pozwolenie czasowe.

Opłaty za tablice rejestracyjne:

80 zł - samochodowe,

40 zł - motocyklowe,

30 zł - motorowerowe,

1000 zł - indywidualne.

Dodatkowe opłaty:

75 zł - opłata za kartę pojazdu,

50 gr - opłata ewidencyjna, którą wnosi się osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje pojazd czasowo tylko na 30 dni. Jak czytamy na łamach portalu rządowego: "przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Wnioskujący natomiast dostanie od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwalają na swobodnie poruszanie się po drogach. Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu."

Właściwa rejestracja

Rejestracja na stałe będzie miała miejsce po 30 dniach kalendarzowych, gdy wnioskujący otrzyma dokumenty. Warto pamiętać o tym, że jeśli nie uda się tego terminu dotrzymać to trzeba się udać do urzędu celem wydłużenia czasowej rejestracji do 14 dni. Urzędnik może odmówić rejestracji pojazdu, a swoją decyzję wydaje na piśmie. Można się od niej odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informacja o tym, jak się odwołać, znajduje się w decyzji otrzymanej od urzędnika.

Poniższy materiał opracowaliśmy na podstawie informacji z portalu Powroty.gov.pl (link: https://powroty.gov.pl/web/powroty/-/procedura-rejestracji-9531). Podstawą prawną jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn.). Ostatnia aktualizacja danych w tym zakresie miała miejsce w dniu 2021-02-23.